باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه امروز سه‌شنبه در سخنانی اعلام کرد که هیچ چیز نمی‌تواند اشغال طولانی رژیم تروریستی اسرائیل در لبنان را توجیه کند.

او در ادامه به تنش‌ها در تنگه هرمز پرداخته و اعلام کرد که واشنگتن و تهران باید پرونده تنگه هرمز را سریعا حل کنند.

شایان ذکر است که پیش از این در ماه گذشته، وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز و تردد در آن، اعلام کرد: بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت اصلی است ما نمی‌خواهیم هزینه جنگی را که، جنگ ما نیست بپردازیم.

او افزود که تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار دارد و باید بازگشایی و تردد در آن بدون پرداخت عوارض یا باجگیری تضمین شود.

منبع: الحدث