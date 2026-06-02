وزیر خارجه فرانسه از آمریکا و ایران خواست هرچه سریع‌تر پرونده تنش‌ها در تنگه هرمز را حل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه امروز سه‌شنبه در سخنانی اعلام کرد که هیچ چیز نمی‌تواند اشغال طولانی رژیم تروریستی اسرائیل در لبنان را توجیه کند.

او در ادامه به تنش‌ها در تنگه هرمز پرداخته و اعلام کرد که واشنگتن و تهران باید پرونده تنگه هرمز را سریعا حل کنند.

شایان ذکر است که پیش از این در ماه گذشته، وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز و تردد در آن، اعلام کرد: بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت اصلی است ما نمی‌خواهیم هزینه جنگی را که، جنگ ما نیست بپردازیم.

او افزود که تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار دارد و باید بازگشایی و تردد در آن بدون پرداخت عوارض یا باجگیری تضمین شود.

منبع: الحدث

برچسب ها: تنگه هرمز ، وزیر خارجه فرانسه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
ترامپ ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
۰
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