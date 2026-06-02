باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک، گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۲۸ نقطه مورد اصابت قرار گرفت که درمجموع ۴۰۵۷ واحد مسکونی، تجاری و اداری به جز اماکن نظامی، دچار خسارت‌های جزیی تا متوسط شدند و با تلاش‌های شبانه‌روزی، هم‌اکنون ۳۸۴۸ واحد معادل ۹۲ درصد از این آمار، تعمیر و آماده بهره‌برداری شده‌اند تا ساکنان بتوانند با ایمنی کامل در محل زندگی و کار خود مستقر شوند.

وی افزود: در خصوص واحد‌های نیازمند نوسازی، از مجموع ۹۲ واحد مسکونی در ۳۳ ساختمان، فرایند عملیات تخریب و احداث مجدد ۴۱ واحد آغاز شده است.

حق‌بین همچنین با اشاره به خسارت‌های جانبی خاطرنشان کرد: علاوه بر ساختمان‌ها، ۱۱۵۳ خودرو و ۸۷ موتورسیکلت متعلق به شهروندان آسیب دید که بیشترین حجم آن در محدوده گلابدره گزارش شد و همچنین در محله زعفرانیه نیز ۲۸۳ واحد پیرامونی به دلیل تراکم بالای بافت مسکونی خسارت دیدند.

شهردار منطقه یک خاطر نشان کرد: این منطقه در حمایت مالی نیز پیشتاز بوده و موفق شده است ۱۰۰ درصد چک‌های ودیعه مربوط به ۱۲۵ مالک واجد شرایط را صادر و تحویل آنها دهد. دراین راستامواردخاص وتکمیلی درحال پیگیری است که بزودی تعیین تکلیف خواهدشد.