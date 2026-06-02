معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره منصرف‌کردن نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از حمله بزرگ به بیروت، پرسشی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه سه‌شنبه ۱۲ خرداد، در شبکه ایکس با بیان اینکه تحولات فعلی لبنان، سوریه و قدس اشغالی، یک واقعیت را آشکارتر کرده است؛ نوشت: بحران منطقه حاصل «تنش‌های پراکنده» نیست؛ محصول جنایات و مصونیت رژیم صهیونیستی است که حاکمیت دولت‌ها را نقض می‌کند، آتش‌بس را بی‌معنا می‌سازد و به مقدسات فلسطینی ها تعرض می‌کند.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوت‌های کلی عبور کند و تصمیمات تنبیهی و الزام‌آور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید، تصریح کرد: حقوق بین‌الملل با محکومیت‌های کم‌هزینه و بی‌اثر، پاسداری نمی‌شود. در این راستا، ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره منصرف‌کردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، بیش از آنکه نشانه صلح‌طلبی واشنگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

غریب‌آبادی در پایان نوشت: اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر می‌کند، پرسش اصلی این است که چرا ماه‌ها نقض آتش‌بس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت!

گفتنی است که آتش‌بس در لبنان بخشی از شروط توقف جنگ میان ایران و آمریکاست که از ۱۹ فروردین آغاز شد اما بارها از سوی رژیم اسرائیل نقض شده است. نقض گسترده آن اما روز گذشته با واکنش قاطع وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران روبرو و موجی از تلاش‌ها برای پایان دادن به آن را در میان کشورها منطقه به وجود آورد. دونالد ترامپ شامگاه گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: من تماس بسیار سازنده‌ای با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل داشتم و هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد شد؛ و هر نیرویی هم که در مسیر بوده، همین حالا بازگردانده شده است. همچنین، از طریق نمایندگان بلندپایه، تماس بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آن‌ها پذیرفتند که تباتدل حملات متوقف شود - اینکه اسرائیل به آن‌ها حمله نکند و آن‌ها هم به اسرائیل حمله نکنند.

برچسب ها: نقض آتش بس ، لبنان ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
نه نگران نباش تغییر نکرده این یه بازیه و با بازیگوشی ادامه دارد هر چند نتیجه اش وحشتناک و ریختن خون بی گناهان است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ارتش صهیونیستی دستور تخلیه کامل شهر نبطیه را برای حمله جدید صادر کرد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بابت نکته سنجی و کار بلدی شما کمال تشکر را دارم
۲
۰
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