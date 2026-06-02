باشگاه خبرنگاران جوان- پگاه زنگنه اظهار داشت: خوشبختانه شرایط تیم بسیار مطلوب است. ملی‌پوشان از آمادگی فنی خوبی برخوردار هستند و مهم‌تر از آن، از نظر روحی و روانی در آرامش کامل به سر می‌برند. فضای تیم کاملاً مثبت و آرام است و این موضوع می‌تواند در موفقیت ما نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: سال‌هاست که با اکثر این ورزشکاران کار می‌کنم، چه در دوران مربیگری و چه در دو سال اخیر که مسئولیت سرمربیگری را برعهده دارم. همین موضوع باعث شده است شناخت بسیار خوبی از توانایی‌های ملی‌پوشان و همچنین حریفان آسیایی داشته باشم. تجربه حضور مشترک در مسابقات مختلف نیز به ما کمک کرده است تا با آمادگی بیشتری راهی این رقابت‌ها شویم.

سرمربی تیم ملی بانوان درباره اهداف ایران در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: امیدواریم بتوانیم حاصل ماه‌ها تمرین و تلاش را روی تاتامی‌های بالی اندونزی به نمایش بگذاریم و به جایگاهی که شایسته کاراته بانوان ایران است دست پیدا کنیم. آرزوی ما کسب بهترین نتایج و قرار گرفتن بر بام آسیاست.

زنگنه با اشاره به وضعیت خاص ماه‌های گذشته خاطر نشان کرد: به دلیل شرایطی که برای کشور به وجود آمد، فرصت حضور در مسابقات تدارکاتی خارجی را نداشتیم و از اواخر سال گذشته تاکنون در هیچ رویداد برون‌مرزی شرکت نکرده‌ایم. این موضوع می‌تواند یک نقطه ضعف تلقی شود، اما من ترجیح می‌دهم به آن به چشم یک فرصت نگاه کنم. ما در این مدت تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و از سوی دیگر حریفان شناخت دقیقی از شرایط فعلی ورزشکاران ما ندارند. امیدوارم بتوانیم از این مسئله به بهترین شکل استفاده کنیم.

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان ایران درباره رقبای آسیایی اظهار داشت: سال‌هاست که جغرافیای قدرت در کاراته آسیا و حتی جهان تغییر کرده است. امروز دیگر نمی‌توان تنها از چند کشور به‌عنوان مدعی نام برد. در کنار ژاپن، کشور‌هایی مانند قزاقستان، چین، ویتنام و حتی برخی کشور‌های دیگر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و در اوزان مختلف ورزشکاران توانمندی را در اختیار دارند. به همین دلیل هیچ حریفی را نباید دست‌کم گرفت.

زنگنه درباره آنالیز رقبا گفت: از اکثر حریفان شناخت مناسبی داریم و در برخی موارد نیز سابقه رویارویی مستقیم با آنها وجود دارد. البته چند ورزشکار هستند که تاکنون مقابل آ‌نها مبارزه نکرده‌ایم و تلاش می‌کنیم با بررسی فیلم مسابقات‌شان شناخت لازم را به دست آوریم. با این حال اعتقاد دارم آنالیز باید در چارچوب کلیات انجام شود و نباید ذهن ورزشکار را درگیر جزئیات بیش از حد کرد. مبارزه در لحظه و براساس واکنش‌های سریع شکل می‌گیرد و تمرکز بیش از اندازه روی ریزترین جزئیات حریف می‌تواند عملکرد طبیعی ورزشکار را تحت تأثیر قرار دهد. خوشبختانه ملی‌پوشان نیز این رویکرد را پذیرفته‌اند و با آمادگی کامل راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهیم شد.

وی راجع به انتخاب نمایندگان ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: قرار است سه ورزشکار در بخش کمیته بانوان به‌عنوان نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی معرفی شوند. در حال حاضر دیدگاه‌هایی در این مورد وجود دارد، اما برای اتخاذ تصمیم نهایی ترجیح دادیم تا پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا صبر کنیم. عملکرد ورزشکاران در بالی ملاک مهمی برای جمع‌بندی نهایی خواهد بود و پس از آن سه نماینده ایران را معرفی خواهیم کرد.

منبع: فدراسیون کاراته