باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در دیدار با رییس دفتر رئیسجمهور، با تاکید بر ضرورت حمایت از روند مذاکرات، گفت: همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم، اما در عین حال تابع نتیجه آن نیز باشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد.
این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام در جامعه، اظهار داشت: قرآن مجید میفرماید: به ریسمان خدا چنگ بزنید و از تفرقه دوری بجویید. در اینجا یک نکته وجود دارد که چرا خداوند میفرماید «بحبلالله» و نمیفرماید «بالقرآن»؟ شاید نظر این باشد که جمعیتی که متفرق باشند و انتظام خود را از دست بدهند، مانند آدمی هستند که در چاه افتاده است.
وی افزود: اگر بخواهیم او را نجات بدهیم، چه کار میکنیم؟ ریسمان یا طنابی را برای او میفرستند، به آن چنگ میزند و بیرون میآید. اگر بخواهیم از این بحران بیرون بیاییم، در درجه اول وحدت کلمه و انسجام، قدم اول پیروزی ماست؛ اینکه یک صدا و یک مطلب مطرح باشد.
این مرجع تقلید ادامه داد: البته «همه» به آن معنایی که در سیاست استعمال میکنند، نیست، اما اصل وحدت و انسجام برای عبور از مشکلات ضروری است.
وی همچنین خطاب به رییس دفتر رییسجمهور گفت: سلام بنده را به آقای دکتر پزشکیان برسانید. ایشان در سختترین مواقف عَلَم مسئولیت را پذیرفتند. «مرد آن است که در کشاکش دهر، سنگ زیرین آسیا باشد»؛ در سختیها و مشکلات، مردانگی خود را نشان بدهد.
آیتالله سبحانی تصریح کرد: هر وقت سنگ زیرین آسیا باشد، در همانجا استقامت کند. ایشان باید همچون کوه استوار بایستد، از خدا کمک بخواهد و خداوند کمک خواهد کرد. این تمثیل و این تذکر برای این است که هیچ شکست و هیچ حزن و اندوهی را به خود راه ندهد. خداوند منان او را کمک خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گرانفروشی اشاره کرد و گفت: با آنکه رسانهها درباره این بحران سخن میگویند، هنوز برخی از افراد تخلف میکنند و از قیمت واقعی بالاتر میفروشند. این مسئله برای مردم ایجاد اشکال میکند.
این مرجع تقلید افزود: اگر بخواهیم این وحدت کلمه را احساس کنیم، باید به طبقه پایین جامعه بیشتر توجه کنیم. امیرالمؤمنین(ع) در معارف خود تأکید میکنند که به طبقه پایین توجه شود و نه فقط به طبقه بالا.
وی ادامه داد: یکی از راهکارها این است که همان قیمتی که دولت مقرر کرده است رعایت شود و از آن تخلف نکنند، زیرا این خود میتواند سبب وحدت کلمه اسلامی باشد.
آیتالله سبحانی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات اظهار داشت: گاهی مشاهده میشود که برخی دوستان از مذاکره خوششان نمیآید. ما باید ببینیم اسلام چه میگوید. ما برای نوشتن قانون اساسی به تهران رفته بودیم. همه ما از خبرگان اول بودیم؛ از جمله آقای دکتر بهشتی، آقای منتظری، آقای مکارم و دیگر بزرگان.
وی افزود: یک نفر به امام گفت: آقا، شما ما را مأمور کردهاید که قانون اساسی بنویسیم، در حالی که ما تا به حال قانون اساسی ننوشتهایم. ایشان فرمودند: «آنچه اسلام میگوید، همان را بنویسید».
این مرجع تقلید تصریح کرد: واقعاً ما باید ببینیم اسلام ما را به مذاکره دعوت میکند یا به مخاصمه. اسلام میگوید هم قوت و قدرت در مقابل دشمن لازم است و هم مذاکره را مطرح میکند.
وی ادامه داد: مذاکره فینفسه مسئلهای نیست؛ باید نتیجه مذاکرات را دید. اگر واقعاً توانستیم مبانی خودمان، استقلال خودمان و خواستههای ملت را تأمین کنیم، چه بهتر؛ و اگر نشد، آن وقت باید تصمیم دیگری گرفت.
آیتالله سبحانی تاکید کرد: ما همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم، اما تابع نتیجه آن نیز باشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. من معتقدم که انشاءالله راهحل آن است که هم با قوت و قدرت سخن بگوییم، هم اهل دفاع باشیم و هم اهل مذاکره. بستگی دارد که طرف مقابل چگونه با ما برخورد کند.
وی اظهار داشت: این نظر شخصی من است. آقایانی که در این ۴۰ سال مسئولیت داشتهاند و در صحنه بودهاند، برخی از آنان را نیز دعوت کنید، با آنها مشورت کنید و با آنان مذاکره داشته باشید.
این مرجع تقلید افزود: به گمان من، آنها نیز فکر ایرانی و اسلامی دارند و میتوان از تجربیاتشان استفاده کرد. شایسته نیست که به طور کامل از صحنه دور نگه داشته شوند.
منبع: دفتر آیتالله سبحانی