نگارش فصل دوم سریال «کلانتری ۱۱» محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ (آرمان) آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نگارش فصل دوم سریال تلویزیونی «کلانتری ۱۱» به سرپرستی محسن جهانی و با پژوهش محمد همتی آغاز شد. طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، پس از پایان مراحل نگارش فیلمنامه، فرایند پیشتولید این اثر برای آغاز ساخت فصل جدید کلید خواهد خورد.
فصل اول سریال «کلانتری ۱۱» محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ (آرمان)، با تهیهکنندگی مشترک مجتبی احسانی و هاشم مسعودی و کارگردانی محمد اسفندیاری و امین شجاعی روی آنتن شبکه دو سیما رفت.
این سریال تلویزیونی که با اعتماد رسانه ملی به نسل جوان هنرمندان ساخته شد، بنا بر گزارش رسمی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، عنوان پربینندهترین سریال تلویزیونی را در ایام پخش به خود اختصاص داد.
شایان ذکر است این سریال با ثبت رکورد بیش از ۱۰ میلیون بازدید در تلوبیون، جایگاه خود را بهعنوان یکی از آثار پرمخاطب رسانه ملی تثبیت کرد و اکنون تیم تولید مسیر نگارش فصل دوم را پیش میبرد.