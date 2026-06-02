پس از لغو دیدار تدارکاتی با پورتوریکو به دلیل تغییر محل کمپ تیم ملی به مکزیک، فدراسیون فوتبال در تلاش است تا بازی مقابل تیم گرنادا را جایگزین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- قرار بود طبق برنامه از قبل تعیین شده، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از شروع مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، در کشور آمریکا به مصاف پورتوریکو برود. از آنجایی که کمپ تیم ملی از آمریکا به کمپی در منطقه تیخوانا مکزیک منتقل شد، برگزاری این مسابقه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

روز گذشته رایزنی مسئولان فدراسیون فوتبال با پورتوریکو برای برگزاری بازی تدارکاتی در مکزیک به جایی نرسید تا به فکر گزینه دیگری بیفتند.

با توجه به زمان کم، فدراسیون فوتبال با کشور گرنادا صحبت‌هایی انجام داد تا شاگردان امیر قلعه‌نویی در مکزیک به مصاف این تیم بروند. قرار است جزئیات این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت نهایی شدن دو تیم به مصاف هم بروند.

گرنادا منطقه‌ای جزیره‌ای در بخش جنوب شرقی دریای کارائیب و در بخش شمال ونزوئلا و جنوب شرقی میامی قرار دارد. این تیم در رتبه ۱۶۳ رده بندی فیفا قرار دارد.



منبع:تسنیم