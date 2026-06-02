مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی از اجرای آزمایشی مبارزه بیولوژیکی با آفت کرم سیب در ۱۰ هکتار از باغات سیب استان خبر داد.

Lباشگاه خبرنگاران جوان - نفیسه طوسی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: اجرای مبارزه بیولوژیک برای کنترل آفت کرم سیب با استفاده از زنبور تریکو گراما به صورت پایلوت در ۱۰ هکتار از باغات سیب استان شامل ۵ هکتار از باغات سیب ارومیه و ۵ هکتار از باغات میاندوآب انجام می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله بازدید و شناسایی باغات برای اجرای طرح هستیم افزود: در این بازدیدها وضعیت باغ از نظر رعایت اصول به باغی از جمله هرس ، تغذیه، آبیاری و مبارزه با عوامل خسارتزا مورد بررسی قرار می گیرد.

طوسی گفت: این بازدید با هدف تعیین زمان آغاز رهاسازی عامل بیولوژیک و اخذ نتیجه مطلوب، با در نظر گرفتن پیک پرواز پروانه ها، مجموع حرارتهای موثر روزانه، داده های تله های فرمونی، بیولوژی آفت و فنولوژی درختان سیب صورت گرفت .

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان افزود: بازدیدهای مستمر جهت نظارت و ارزیابی فعالیت انسکتاریوم بخش خصوصی ادامه خواهد داشت چرا که اجرای این طرح، کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه کشاورزی پایدار، جلوگیری از بروز مقاومت در آفات، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و حفاظت از حشرات مفید را در پی خواهد داشت.

وی بر اهمیت رعایت اصول به باغی در مقاومت درختان سیب نسبت به انواع آفات و بیماری ها و نقش بسزای رعایت این اصول در موفقیت مبارزات بیولوژیک و تلفیقی تاکید کرد.

 

برچسب ها: مبارزه با آفت ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
مبارزه با آفت ملخ در مزارع شاهرود
آموزش عملی مقابله با آفت زنبور مغز خوار بادام و مگس مدیترانه‌ای برای کشاورزان سیرجانی
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خبر داد؛
عملیات مبارزه همگانی با آفت سن غلات در ۱۸۰۰ هکتار مزارع سمنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
آخرین اخبار
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب
 مردم ارومیه در نود و چهارمین شب اقتدار بار دیگر رنگ حماسه به خیابانها بخشیدند+تصاویر
عزت کنونی ایران را مدیون امام خمینی هستیم