مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی از اجرای آزمایشی مبارزه بیولوژیکی با آفت کرم سیب در ۱۰ هکتار از باغات سیب استان خبر داد.

Lباشگاه خبرنگاران جوان - نفیسه طوسی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: اجرای مبارزه بیولوژیک برای کنترل آفت کرم سیب با استفاده از زنبور تریکو گراما به صورت پایلوت در ۱۰ هکتار از باغات سیب استان شامل ۵ هکتار از باغات سیب ارومیه و ۵ هکتار از باغات میاندوآب انجام می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله بازدید و شناسایی باغات برای اجرای طرح هستیم افزود: در این بازدیدها وضعیت باغ از نظر رعایت اصول به باغی از جمله هرس ، تغذیه، آبیاری و مبارزه با عوامل خسارتزا مورد بررسی قرار می گیرد.

طوسی گفت: این بازدید با هدف تعیین زمان آغاز رهاسازی عامل بیولوژیک و اخذ نتیجه مطلوب، با در نظر گرفتن پیک پرواز پروانه ها، مجموع حرارتهای موثر روزانه، داده های تله های فرمونی، بیولوژی آفت و فنولوژی درختان سیب صورت گرفت .

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان افزود: بازدیدهای مستمر جهت نظارت و ارزیابی فعالیت انسکتاریوم بخش خصوصی ادامه خواهد داشت چرا که اجرای این طرح، کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه کشاورزی پایدار، جلوگیری از بروز مقاومت در آفات، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و حفاظت از حشرات مفید را در پی خواهد داشت.

وی بر اهمیت رعایت اصول به باغی در مقاومت درختان سیب نسبت به انواع آفات و بیماری ها و نقش بسزای رعایت این اصول در موفقیت مبارزات بیولوژیک و تلفیقی تاکید کرد.