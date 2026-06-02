فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۷۰ تن سیمان احتکاری به ارزش ۴ هزار میلیارد ریال در شهرستان نکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار مصالح ساختمانی از نوع سیمان که توسط افراد سودجو با توجه به شرایط فعلی کشور اقدام به احتکار کرده بودند، باخبر شدند.

او افزود: با رصد ماموران پلیس و سپاه، محل انبار موصوف در اطراف نکا شناسایی شد.

سردار مفخمی از کشف ۷۰ تن سیمان در بازرسی از محل مورد نظر خبر داد و گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران در پایان از تشکیل پرونده برای محتکران و پلمپ این واحد صنفی خبر داد.