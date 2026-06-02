باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کوثر نوید مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان در نشست خبری امروز با بیان اینکه ستاد در راستای امور اجرایی کارش را از سال ۱۴۰۲ آغاز کرده است، گفت: ستاد امور نخبگان و جوانان نوپاست و در هیچ دستگاه اجرایی چنین ستادی وجود ندارد.

به گفته وی، با توجه به آنکه بسیاری از مدیران با تجربه در آستانه بازنشستگی قرار دارند، از این رو پرورش مدیران آینده و پویا کردن بخش کشاورزی اهمیت بسزایی دارد.

نوید ادامه داد: عموم خانواده‌ها ترجیح می‌دهند فرزندان در رشته‌های پزشکی و داروسازی ادامه تحصیل دهند که براین اساس در جذب دانشجو برای حوزه کشاورزی و ترویج رشته‌های مرتبط با این بخش، چالش‌هایی وجود دارد که در ستاد قرار است ماموریت‌هایی تعریف شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان با بیان اینکه در حوزه کشاورزی و امور جوانان سندی برای ۴ سال تدوین شده است، افزود: کمیته‌های مختلف شکل گرفته و با اندیشکده های حوزه کشاورزی جلسات مستمر برگزار شده است.

به گفته وی، شناسایی افراد نخبه در بنیاد ملی نخبگان دارای شاخص‌هایی است که در این ستاد هر فرد مستعد که در تولید محصول اثرگذار باشد، نخبه محسوب می‌شود. به عنوان مثال کشاورزی که ۱۴ تن در هکتار گندم برداشت می کند، یک نخبه محسوب می شود که باید از ظرفیت آن استفاده کرد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان با اشاره به کمیته رصد و پایش غذایی در این ستاد بیان کرد: کمیته رصد و پایش غذایی در شرایط جنگی از دیگر برنامه‌های ستاد بوده است، در این راستا، فرم آنلاین طراحی شد که هر فرد از میدان و بازار، مشکلات را به ما منتقل کردند که نخستین گزارش آن سنجش و برای مقام عالی وزارت ارسال شد.

نوید با تاکید بر تجاری‌سازی محصولات صاحبان ایده و نخبگان بیان کرد: از سوی این ستاد، تجاری‌سازی و تولید ثروت نیز از موضوعاتی است که در حال پیگیری است.

وی گفت: تشکیل صندوق حمایت و نوآوری بخش کشاورزی انجام شده از دیگر فعالیت های این ستاد است که با انتصاب مدیرعامل آن کارش رسما آغاز می‌شود.