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آیین بهره‌برداری از انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

آیین بهره‌برداری از انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
عکاس زهرا سادات راد
تاریخ انتشار ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ ۱۳:۱۸
کد خبر
۹۰۹۳۳۲۰
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همزمان با فرا رسیدن عید بزرگ غدیر خم، صبح امروز ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ آیین بهره‌برداری از پروژه ملی بیمارستان جدید انستیتو کانسر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران، با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، پرسنل بیمارستان و مردم در این بیمارستان برگزار شد. انستیتو کانسر ایران، بزرگترین بیمارستان درمان سرطان در کشور و خاورمیانه، به شمار می‌رود و با مشارکت خیرین، ساخته شده است. هزینه تجهیز این مرکز درمانی، ۴۶۰۰ میلیارد تومان و دارای ۳۷ بخش تخصصی، ۱۱ دستگاه تصویربرداری و رادیوتراپی و ۹۶ تخت شیمی درمانی است.

آیین بهره‌برداری از انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

همزمان با فرا رسیدن عید بزرگ غدیر خم، صبح امروز ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ آیین بهره‌برداری از پروژه ملی بیمارستان جدید انستیتو کانسر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران، با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، پرسنل بیمارستان و مردم در این بیمارستان برگزار شد. انستیتو کانسر ایران، بزرگترین بیمارستان درمان سرطان در کشور و خاورمیانه، به شمار می‌رود و با مشارکت خیرین، ساخته شده است. هزینه تجهیز این مرکز درمانی، ۴۶۰۰ میلیارد تومان و دارای ۳۷ بخش تخصصی، ۱۱ دستگاه تصویربرداری و رادیوتراپی و ۹۶ تخت شیمی درمانی است.
۱۲ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
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برچسب ها: تهران ، بیمارستان ، وزارت بهداشت
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