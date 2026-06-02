باشگاه خبرنگاران جوان؛ در دنیای پرچالش امروز، امنیت غذایی تنها به معنای تأمین موادغذایی نیست، بلکه مفهومی است که با پایداری تولید، تکنولوژی‌های نوین و تاب‌آوری زنجیره تأمین گره خورده است. به همین دلیل، نمایشگاه ایران آگروفود به عنوان یک بستر تخصصی، نقشی کلیدی در تقویت مؤلفه‌های این حوزه ایفا می‌کند.

به گفته برگزار‌کنندگان نمایشگاه ایران پس از ایجاد وقفه در روند برگزاری رویدادهای نمایشگاهی کشور به دلیل شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی سوم و حملات اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ایران، اکنون با کاهش فضای تنش و بازگشت نسبی ثبات به کشور، برگزاری یکی از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین نمایشگاه‌های تخصصی ایران در دستور کار است و بر این اساس، نمایشگاه صنایع غذایی ۲۰۲۶ به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی فعالان صنایع کشاورزی و غذایی کشور، فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

با گذشت مدتی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا، اخباری مبنی بر برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی منتشر شده است و در حالی که کشور با عبور از یک دوره تعلیق در فعالیت‌های نمایشگاهی به سوی شرایطی باثبات‌تر گام برمی‌دارد، اعلام خبر برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران آگروفود در خرداد ۱۴۰۵ می‌تواند فراتر از یک رویداد تقویمی و نویدبخش احیای زنجیره‌های ارزش در یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران باشد. زیرا برگزاری این نمایشگاه نه تنها گواهی بر تاب‌آوری تولیدکنندگان داخلی است، بلکه نقطه عطفی در گذار از بحران‌های اخیر به سوی بازسازی شبکه تعاملات تجاری و فناورانه محسوب می‌شود.

با توجه به این که نمایشگاه‌ها در اقتصاد مدرن، چیزی فراتر از فضای عرضه محصول هستند؛ آن‌ها کاتالیزورهای تغییر و محرک‌های اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌روند. به همین دلیل، با گردهم آوردن زنجیره‌ای کامل از تولیدکنندگان ماشین‌آلات، تأمین‌کنندگان نهاده‌ها، صنایع بسته‌بندی و فرآوری، فضایی بی‌بدیل برای تبادل دانش فنی و بازاریابی هدفمند را ایجاد می‌کند و در شرایط فعلی، بازگشت این رویداد به تقویم اجرایی، پیام‌آور سیگنال‌های مثبت به بازار، جذب سرمایه‌گذاران و ترغیب تولیدکنندگان به نوسازی خطوط تولید است که در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و تقویت صادرات غیرنفتی خواهد شد.

گفتنی است پیش از این امیر روشن‌بخش، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به ازسرگیری فعالیت نمایشگاه‌های تخصصی کشور، اظهار کرد: نمایشگاه‌ها به‌عنوان پیشانی تجارت، نقش مهمی در هم‌رسانی فعالان اقتصادی، تجار و ذی‌نفعان بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کنند و از این منظر، بازگشایی و بازگشت آنها به چرخه عادی فعالیت، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی کشور داشته باشد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: برگزاری این نمایشگاه نشان‌دهنده بازگشت تدریجی نمایشگاه‌ها به روال عادی است و می‌تواند به تقویت فضای کسب‌وکار و توسعه تعاملات تجاری کمک کند. امیدواریم با بهبود شرایط و بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌ها، به‌ویژه از طریق حضور هیأت‌های تجاری خارجی، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور برداریم.

برگزار‌کنندگان این نمایشگاه با اعلام این خبر، ادامه دادند: سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته که پیش‌تر قرار بود از ۲۹ اردیبهشت تا اول خرداد ۱۴۰۵ برگزار شود، به دنبال تعلیق سراسری رویدادهای نمایشگاهی کشور، از تقویم اجرایی خارج شده بود و با این حال، در شرایط فعلی و با بهبود نسبی فضای اقتصادی و اجرایی کشور، زمان جدید برگزاری این رویداد تخصصی اعلام شده است و فعالان صنعت غذا، کشاورزی و صنایع وابسته بار دیگر خود را برای حضور در این نمایشگاه آماده می‌کنند.

گفتنی است که نمایشگاه طی بیش از سه دهه برگزاری مستمر، به یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین رویدادهای نمایشگاهی کشور تبدیل شده و همواره نقش مهمی در توسعه ارتباطات تجاری، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و انتقال فناوری در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی ایفا کرده است و این رویداد، بستری مهم برای تعامل میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و فعالان زنجیره تأمین صنایع‌غذایی به شمار می‌رود و هر ساله میزبان شرکت‌های متعددی از ایران و سایر کشورهای جهان است.

با اعلام زمان جدید برگزاری این نمایشگاه، انتظار می‌رود روند بازگشت تدریجی رویدادهای تخصصی به تقویم نمایشگاهی کشور شتاب بیشتری بگیرد و فعالان اقتصادی بار دیگر از ظرفیت نمایشگاه‌ها برای توسعه تعاملات تجاری و صنعتی بهره ببرند.