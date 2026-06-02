باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از اجرای موفقیت‌آمیز طرح تسهیل خروج خودروها از جزیره کیش در راستای اجرای مصوبات شورای تأمین جزیره خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو با همکاری دستگاه‌های انتظامی، سازمان منطقه آزاد و گمرک از جزیره خارج شده است.

سرهنگ نبی‌اله قاسمی اظهار کرد: تسهیل خروج خودرو از جزیره کیش در ایام پس از حمله متجاوزان آمریکایی و صهیونی به کشورمان با هدف حفظ جان کیشوندان و گردشگران و در اجرای دقیق مصوبات شورای تأمین انجام شده و در روند اجرا، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی ویژه کیش با تمام توان وارد میدان شد.

وی بیان کرد: طی سه ماه گذشته با هماهنگی تنگاتنگ عوامل نیروی انتظامی با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از سازمان منطقه آزاد، گمرک، مدیریت بنادر و همچنین راهنمایی و رانندگی فراجا، فرآیند خروج خودروها تسهیل و به شکل مطلوب مدیریت شد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش اظهار کرد: طی سه ماه گذشته در مجموع هفت هزار و ۸۵۰ دستگاه خودرو متعلق به کیشوندان با پلاک منطقه آزاد کیش و ۶ هزار و ۱۵۰ دستگاه نیز شامل خودروهای گردشگران، خودروهای باری و خدماتی با پلاک ملی از جزیره کیش خارج شد.

وی با اشاره به تمهیدات ترافیکی اتخاذ شده برای تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد کیش در جاده‌های کشور اضافه کرد: طی هماهنگی صورت گرفته با پلیس راهور فراجا، این اطمینان را به کیشوندان می‌دهیم که خودروهای خروجی از کیش تا پایان تیرماه، بدون هیچ‌گونه مشکلی می‌توانند در محورهای مواصلاتی کشور تردد کنند و ارائه خدمات قانونی به آنها با قوت ادامه دارد.

سرهنگ قاسمی همچنین گفت: کیشوندانی که با خودرو پلاک منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی تردد می‌کنند، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در صورت مواجهه با هر گونه مشکل حین تردد در محورهای مواصلاتی کشور، می‌توانند طی تماس با شماره‌های همراه ۰۹۹۱۸۸۳۵۷۹۲ و ۰۹۹۹۹۵۴۲۵۰۷ (مرکز اطلاع رسانی پلیس کیش) طرح موضوع کرده و پیگیری لازم را انجام دهند.