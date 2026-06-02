در شرایطی که رشد اقتصادی آمریکا به ۱.۶ درصد کاهش یافته و تورم پیش‌بینی‌شده ۴.۲ درصدی همچنان چسبنده است، فدرال رزرو در تنگنایی بی‌سابقه گرفتار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اقتصاددانان امسال از اینکه مصرف‌کننده آمریکایی با وجود افزایش قیمت کالاهای ضروری از بنزین تا مواد غذایی، همچنان مقاومت نشان داده است، شگفت‌زده شده‌اند. در ماه آوریل، مخارج شخصی پس از افزایش ۰.۵ درصدی در ماه قبل، بدون تغییر باقی ماند. اما با بررسی عمیق‌تر اعداد، مشخص می‌شود که این مخارج با برداشت مصرف‌کنندگان از پس‌اندازشان تأمین می‌شود؛ روندی که در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها، می‌تواند به مخارج آسیب بزند.

کاهش مخارج در ماه آوریل با کاهش درآمد قابل تصرف همراه بود، در حالی که نرخ پس‌انداز به ۲.۶ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ است. ریچارد د شزال، تحلیلگر کلان در ویلیام بلر، پس از انتشار گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی توسط اداره تحلیل اقتصادی، نوشت: «با تورمی که رشد درآمد را می‌خورد، مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌ای از پس‌انداز خود برای حفظ مخارج استفاده می‌کنند.»

تأثیر کاهش مالیات از بین رفته است

مصرف‌کنندگان آمریکایی عموماً دو راه برای پرداخت مخارج خود دارند: درآمد به شکل دستمزد و سایر پرداخت‌ها، و دارایی‌هایی که می‌توانند برای تأمین نقدینگی بفروشند. بسیاری از افراد در گروه‌های درآمد پایین و متوسط مجبور به تکیه بر رشد دستمزد هستند که اکنون به طور متوسط با نرخ سالانه ۳.۶ درصد است، در حالی که مصرف‌کنندگان با درآمد بالا از بازار سهام صعودی لذت برده‌اند که در صورت لزوم می‌توانند از آن استفاده کنند.

اقتصاد کند و تورم صعودی وضعیتی است که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند؛ شرایطی که در آن نرخ‌های پایین به دلیل تورم سرسخت، به خوبی به عنوان محرک عمل نمی‌کنند. نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی هفته گذشته از برآورد اولیه ۲ درصد به ۱.۶ درصد کاهش یافت. کاهش بیشتر در رشد همراه با تورم چسبنده، فدرال رزرو را که در حال حاضر تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارد، به چالش خواهد کشید.

در نتیجه، مصرف‌کنندگان ممکن است مجبور شوند بیش از پیش به پس‌انداز خود یا کارت‌های اعتباری متکی شوند. بدهی کارت اعتباری اکنون در سه ماهه اول به ۱.۲۵ تریلیون دلار رسیده است که نسبت به اواخر سال ۲۰۲۴ اندکی کاهش یافته، اما هنوز ۳۲۵ میلیارد دلار بیشتر از سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ است. نرخ بهره متوسط برای کسانی که مانده حساب دارند ۲۱ درصد است.

دیوید رویال، مدیر ارشد مالی ثریوننت، می‌گوید: «انتظار داریم این فشار بر مصرف‌کنندگان تا زمانی که شاهد کاهش معنادار تورم باشیم، ادامه یابد.» حتی اگر آتش‌بس بین آمریکا و ایران توافق شود، این اتفاق برای مدتی رخ نخواهد داد. اختلال در زنجیره‌های تأمین و آسیب به زیرساخت‌های کلیدی نفت در سراسر خاورمیانه می‌تواند به این معنا باشد که قیمت نفت برای ماه‌ها بالا باقی بماند.

قیمت نفت روز جمعه پس از اینکه ترامپ گفت در آخر هفته پیشنهاد جدید ایران را بررسی خواهد کرد، حدود ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. اما یک مدیر ارشد در اکسون موبیل روز جمعه هشدار داد که ذخایر جهانی نفت به نقطه بحرانی پایینی در حال رسیدن است که می‌تواند باعث افزایش قیمت طلای سیاه در هفته‌های آینده شود. آخرین پیش‌بینی تورم فدرال رزرو، افزایش متوسط قیمت‌ها به میزان ۲.۷ درصد در سال جاری و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برآورد ۴.۲ درصدی برای آمریکا دارد. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که در زمان‌های گذشته که نرخ پس‌انداز کاهش می‌یافت، مصرف‌کنندگان در خانه‌های خود حاشیه امنیتی از سهام مسکن و همچنین پرداخت‌های دوران همه‌گیری داشتند.

برچسب ها: افزایش قیمت ها ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اینجا تورم نیست ؟
آیا ما در آمریکا زندگی میکنیم؟
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