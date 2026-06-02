میدری گفت: در میدان حضور مردم توقف و تردید نمی‌بینیم، بلکه با انرژی مضاعف کارهای زیبا به نمایش می‌گذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح اولین پردیس توانمند سازی کودکان کار و و در معرض آسیب‌های اجتماعی شهر تهران گفت:در شرایطی که دنیا سعی دارد ما را به سمت ابهام ببرد و جریان اصلی زندگی را مختل کند و در میدان حضور مردم نه تنها و توقف و تردید نمی‌بینیم بلکه با انرژی و توان مضاعف کار‌های زیبا به نمایش می‌گذارند.

میدری افزود: دیروزتوفیق داشتیم در سازمان فنی حرفه‌ای حضور داشتیم که گروهی که دوره آمادگی المپیاد جهانی در شانگهای را برگزار می‌شود و برای اولین بار سه ماه قبل از برگزاری این مسابقه جهانی، کودکانی که آماده می‌شدند در آنجا حضور داشتند و با مربیان آموزش دیدند؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته وجود نداشت.

وی ادامه داد:مجموعه کارآفرین که ترکیبی از توانمندسازی و دسترسی به بازار است، در کرج و در ملکی که متعلق به یکی از خیرین بزرگ ایران مرحوم فاتح بوده، افتتاح شد و امروز نیز توفیق حضور در آن را داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اقداماتی که شاید در توان دولت نیست، این مجموعه‌ها محقق می‌کنند و دولت بر اساس نظریه بنیانگذاران رفاه باید حداقل‌ها را تأمین کند و به سمت آموزش برابر برای همه پیش برود.

میدری گفت:ایجاد الگو‌های نخبه‌پروری از وظایف دولت خارج است، مگر اینکه بخواهیم مرز‌ها را تغییر دهیم و نوآوری‌هایی با جنبه یادگیری برای جامعه ایجاد کنیم.

وی افزود: این مجموعه مانند یک مرکز تحقیقاتی است که می‌تواند استاندارد‌های رایج و تثبیت‌شده را به چالش بکشد و نشان دهد که شکل‌های متفاوتی از آموزش وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد:ما به الگو‌هایی نیاز داریم که فاصله میان نظریه و عمل را کاهش دهند و امیدواریم از این مراکز که روی شیوه‌های متفاوت تعلیم و تربیت کار می‌کنند، بیشتر داشته باشیم و نظام‌های بهتر آموزشی را برای کودکان فراهم کنیم.

برچسب ها: وزیر تعاون ، وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی ، سازمان بهزیستی کشور
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