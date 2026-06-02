مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از آمادگی کامل شبکه مترو برای ارائه خدمات ویژه به زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، مسعود لطفی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام راحل در روز ۱۴ خردادماه، تمهیدات ویژه‌ای در شبکه مترو، به‌ویژه در خط یک، پیش‌بینی و اجرا شده است.

وی افزود: تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی، پشتیبانی و خدماتی متروی تهران در آماده‌باش کامل قرار دارند و وضعیت سرویس‌دهی در تمامی خطوط از طریق مرکز کنترل عملیات، سامانه‌های نظارت تصویری و سایر سامانه‌های هوشمند به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شود تا خدمات‌رسانی مطلوب، ایمن و مستمر به زائران و شهروندان ارائه شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان مترو تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفرها، تمهیدات لازم برای اعزام قطارهای فوق‌العاده در صورت نیاز در نظر گرفته شده است و در تمامی ایستگاه‌های منتهی به حرم مطهر، نیروهای عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی در آماده‌باش کامل خواهند بود.

لطفی در خصوص خدمات روز ۱۵ خردادماه نیز گفت:هم‌زمان با برگزاری نماز عبادی ـ سیاسی جمعه در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، متروی تهران با برنامه‌ریزی ویژه و افزایش آمادگی عملیاتی، خدمات لازم را برای تسهیل رفت‌وآمد نمازگزاران ارائه خواهد کرد.

وی افزود: ایستگاه حرم مطهر به‌عنوان اصلی‌ترین درگاه دسترسی به محل برگزاری مراسم، با آمادگی کامل تجهیزات و تأسیسات، استقرار نیروهای راهنمای مسافر و پیش‌بینی ظرفیت لازم برای مدیریت جمعیت، آماده خدمت‌رسانی خواهد بود. همچنین در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت اعزام قطارها افزایش یافته و سرفاصله حرکت قطارها در خطوط منتهی به ایستگاه حرم مطهر متناسب با شرایط بهره‌برداری تنظیم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان خاطرنشان کرد: متروی تهران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و پشتیبانی خود، در کنار زائران و شهروندان خواهد بود تا مراسم سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و نماز جمعه ۱۵ خردادماه در فضایی منظم، ایمن و با سهولت دسترسی برگزار شود.

برچسب ها: حرم امام ، مترو
خبرهای مرتبط
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
خدمات مترو و اتوبوس‌ در تهران همچنان رایگان است
سخنگوی شهرداری تهران:
اسکان ۱۵۸۰ خانواده آسیب‌دیده جنگ در هتل‌های تهران/ سازوکار مدیریت خطوط BRT با پلیس راهور تعیین شد
زاکانی:
نامه شهرداری به شعام برای انتقال ابنیه نظامی به خارج از شهر/ بررسی لایحه حمل‌ونقل عمومی رایگان؛ این هفته 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
آخرین اخبار
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: غدیر، نماد پیوند دین و سیاست است
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
حمله به مناطق حفاظت‌شده ایران جنایت زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر است
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
جاده چالوس یک‌طرفه شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
اعمال قانون بیش از ۳۸۲ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
انفجار نیسان در جایگاه CNG بزرگراه یاسینی؛ دو نفر مصدوم شدند
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی