باشگاه خبرنگاران جوان - سیامک سرابندی گفت: با ثبت رکورد جدید، بیش از ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی از آغاز جنگ رمضان تاکنون به مقاصد مختلف کشور ارسال شده است.

سیامک سرابندی با اشاره به اهمیت راهبردی بندر چابهار در زنجیره تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان یکی از دروازه‌های اصلی ورود نهاده‌های دامی، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در ماه اخیر نقش‌آفرینی پررنگی در تأمین نیازهای دامی کشور ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون دو کشتی حامل نهاده‌های دامی در اسکله شهید بهشتی در حال تخلیه برای ارسال به مقاصد تعیین شده، افزود: این محموله‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های دفتر مرکزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به‌سرعت به مقاصد تعیین‌شده در سطح استان‌ها ارسال می‌شوند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان همچنین به یک دستاورد تازه در این بندر اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، یک فروند کشتی حامل کنجاله سویا در بندر شهید بهشتی پهلو گرفت و عملیات تخلیه آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسید که این موفقیت، گامی کلیدی در کاهش هزینه‌های لجستیکی و تسریع در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی کشور محسوب می‌شود.

سرابندی در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بندر چابهار، علاوه بر تسهیل واردات و توزیع کالاهای اساسی، بستر مناسبی برای توسعه متوازن اقتصادی در جنوب شرق کشور و ارتقای جایگاه ترانزیتی این بندر در سطح ملی ایجاد کرده است.

منبع جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان