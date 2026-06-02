آژانس فضایی آمریکا اعلام کرد که تعمیرات سکوی پرتاب پس از انفجار موشک «نیوگلن» ممکن است تا دو سال طول بکشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی -  جرد ایزاکمن، مدیر ناسا، اعلام کرد که تعمیرات سکوی پرتاب در ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال پس از انفجار موشک نیو گلن ممکن است تقریباً دو سال طول بکشد.

وی در اجلاس شورای مدیران عامل CNBC در واشنگتن گفت: من فکر می‌کنم بازسازی سکوی پرتاب تا سال ۲۰۲۸ امکان‌پذیر است. تجربه انباشته ناسا در این زمینه نشان می‌دهد که بازسازی زیرساخت‌ها، حتی اگر سریع حرکت کنیم، زمان زیادی می‌برد. این سکو می‌تواند در حدود دو سال تعمیر شود.

موشک سنگین نیو گلن در اواخر ماه مه در حین آزمایش در سکوی پرتاب در ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال در فلوریدا منفجر شد. رئیس شرکت بلو اوریجین، توسعه‌دهنده این موشک، اظهار داشت که علت انفجار هنوز در دست بررسی است. این شرکت از طریق پلتفرم "X" خود اعلام کرد که در طول آزمایش نقص فنی رخ داده است و تأیید کرد که هیچ یک از کارمندانش در این حادثه آسیب ندیده‌اند.

پولیتیکو، به نقل از منابع خود، گزارش داد که این انفجار می‌تواند برنامه‌های بلو اوریجین برای مشارکت در برنامه اکتشاف ماه ناسا را ​​​​یک سال به تأخیر بیندازد. انتظار می‌رفت موشک نیو گلن، فضاپیمای بلو مون را به ماه برساند.

شایان ذکر است که موشک نیو گلن در آوریل گذشته نیز در رساندن ماهواره ارتباطی بلو برد ۷، که قرار بود به مجموعه ماهواره‌های AST SpaceMobile بپیوندد، به مدار صحیح خود، شکست خورد.

منبع: TASS

برچسب ها: ناسا ، پرتاب موشک ، موشک ناسا ، آژانس فضایی
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