باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید امیر برهانی در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های زیربنایی اظهار کرد: در راستای تسریع در تأمین نیازهای حیاتی واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاران، پروژه‌های آب‌رسانی به دو طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پتروشیمی و صنایع معدنی با تخصیص اعتبارات لازم، آماده بهره‌برداری شد.

مدیرعامل منطقه ویژه لامرد در تشریح جزئیات این طرح افزود: اجرای خطوط اختصاصی انتقال آب شیرین به همراه احداث ایستگاه‌های پمپاژ جهت تقویت فشار، با بهره‌گیری از لوله‌های استاندارد صنعتی به پایان رسید. این اقدام موجب آن شد که ظرفیت مورد نیاز برای تأمین آب این واحدهای تولیدی به‌طور کامل فراهم گردد.

برهانی نائینی همچنین خاطرنشان کرد: با تحقق این پروژه‌ها و استقرار تأسیسات مربوطه، بستر لازم برای افزایش ظرفیت آب‌رسانی بر اساس نیازهای آتی و درخواست سرمایه‌گذاران مهیا شده است.

بر پایه این گزارش، منطقه ویژه اقتصادی لامرد که در جنوب استان فارس و هم‌مرز با استان‌های بوشهر و هرمزگان واقع شده و زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است، در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری در تکمیل زیرساخت‌های خود برداشته است.

این منطقه با بهره‌مندی از مزیت‌های استراتژیک نظیر دسترسی به بنادر صادراتی، منابع عظیم انرژی و تأمین آسان مواد اولیه، به عنوان یکی از مناطق بالقوه برای استقرار صنایع معدنی و انرژی‌بر شناخته می‌شود.

تکمیل زیرساخت‌های آب، برق، گاز و جاده‌های دسترسی در کنار مشوق‌های اعطایی نظیر معافیت‌های گمرکی و تسهیل در واگذاری زمین، اطمینان خاطر لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در پس‌کرانه خلیج فارس ایجاد کرده است.

گازرسانی به سه طرح سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه لامرد

برهانی نائینی از گازرسانی به سه طرح سرمایه‌گذاری و همچنین گازدار شدن سایت سرمایه‌گذاری در محدوده شهرک پشتیبان منطقه متبوعش خبر داد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جریان بازدید از پروژه‌های زیرساختی و پایش مستمر آنها و تاکید بر سرعت بخشی پیمانکاران در راستای تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاران گفت: از دیگر پروژه‌های مهم زیرساختی؛ گازرسانی به واحد‌های تولیدی بود که هم‌اکنون ایستگاه‌های گازرسانی شامل دو واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز (T.B.S-۱۰۰۰۰ m۳/h) و یک واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز (T.B.S-۲۰۰۰۰ m۳/h)، با حضور تیم‌های گازرسانی شرکت گاز استان فارس و شرکت گاز لامرد در منطقه ویژه، وارد مدار بهره‌برداری شد.

او افزود: این عملیات با رعایت تمهیدات ایمنی، فنی و مهندسی و اخذ مجوز‌های لازم از شرکت گاز استان صورت گرفت که بدون هیچ‌گونه حادثه، تزریق گاز به ایستگاه‌های گازرسانی یاد شده با موفقیت انجام شد و به موجب آن، کارخانجات «تولید آسفالت» و «تولید سنگ مصنوعی»، یک واحد رستوران از نعمت گاز بهره‌مند شدند و علاوه بر تأمین خوراک گاز صنایع یاد شده، گازرسانی به دیگر واحد‌های سرمایه‌گذاری در محدوده‌های شهرک پشتیبان و GTL امکان‌پذیر است.

برهانی نائینی در ادامه خاطرنشان کرد: در شهریور ماه سال گذشته (۱۴۰۴)؛ یک ایستگاه دیگر تقلیل فشار گاز (T.B.S-۲۰۰۰۰ m۳/h) وارد مدار بهره‌برداری شد که تأمین گاز یک واحد تولیدی محقق شد.