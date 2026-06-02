باشگاه پرسپولیس به اظهارات رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در تازه ترین اظهاراتش مدعی شد باشگاه پرسپولیس به صورت قطعی نماینده ایران در آسیا نخواهد بود و همین  ادعا باعث شد باشگاه پرسپولیس واکنش تندی نشان دهد.

ضمن اینکه گفته می شود باشگاه پرسپولیس به احتمال زیاد شکایتی را علیه زارعی مطرح خواهد کرد مدیر رسانه ای این تیم نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داد.

مهدی روزخوش مدیر رسانه ای پرسپولیس در واکنش به صحبت های  زارعی رییس کمیته صدور مجوز حرفه ای که شب گذشته اعلام کرد سهمیه سوم آسیا به گل گهر یا چادرملو خواهد رسید و پرسپولیس قطعا آسیا را از دست داده است متنی را منتشر کرد.

روز خوش نوشت: ورود به موضعاتی خارج از شرح وظیفه و طرح اظهارات نسنجیده،پیزی جز تشویش اذهان عمومی و بازی با احساسات میلیون ها هوادار نیست. هر کس باید در حوزه اختیارات خودش اظهار نظر کند نه بیشتر.

مدیر رسانه ای پرسپولیس

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، فدراسیون فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
این تیم پیروزی عادت کرده به رانت بازی فکر کرده تیم ششم جدول هم سهمیه میگیره بابا برووو
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
نمیخوان از زارعی شکایت کنن ؟
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
باشه
۳
۳
پاسخ دادن
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