باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، امروز سه‌شنبه گفت که هرگونه تشدید تنش توسط رژیم تروریستی اسرائیل در لبنان با پاسخی گسترده و جامع مواجه خواهد شد.

الفرح تاکید کرد که «هرگونه تجاوز اسرائیل به لبنان با پاسخ مواجه خواهد شد و سربازان اسرائیلی در جنوب تا زمان خروجشان در معرض خطر کشته شدن باقی خواهند ماند.»

الفرح در پستی در پلتفرم «ایکس» گفت: «دشمن اسرائیلی باید متوجه شود که هرگونه تجاوزی در لبنان با واکنش مواجه خواهد شد و سربازانش در جنوب تا زمان عقب‌نشینی در معرض کشتار‌های روزانه قرار خواهند داشت و هرگونه تشدید اوضاع با واکنشی بزرگ و جامع رو‌به‌رو خواهد شد.»

او افزود: «آنچه بیش از همه اشتهای دشمن اسرائیلی را تحریک کرد، دوره ۱۵ ماهه بمباران لبنان بدون پاسخ بود، که دوره مذاکره با مقامات لبنانی بود. دشمن اسرائیلی نمی‌خواهد تغییر جدید میدانی از دوم مارس را درک کند.»

منبع: آر تی