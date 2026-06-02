باشگاه خبرنگاران جوان - توسعه فضای سبز در مناطق کوهستانی و حاشیه شهری، علاوه بر ارتقای زیبایی بصری، نقش کلیدی در تلطیف هوا و ایجاد تفرجگاه‌های پایدار دارد.

در همین راستا، مدیریت شهری شیراز، نهضت درختکاری را به ارتفاعات نیز سوق داده است تا هم‌زمان با تکمیل زیرساخت‌های تفریحی، پیوست‌های زیست‌محیطی این پروژه‌ها نیز اجرایی شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز با تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در حال حاضر کاشت درخت در ایستگاه دوم تله‌کابین پارک دراک با بهره‌گیری از گونه‌های سازگار با اقلیم و شرایط کوهستانی منطقه در حال انجام است.

حمید کشتکار با تأکید بر انتخاب هوشمندانه گونه‌های گیاهی افزود: اولویت اصلی در این پروژه، استفاده از درختان مقاومی همچون «کیالک» و «بادام کوهی» است که علاوه بر نیاز آبی کم، بیشترین سازگاری را با بافت خاک و اقلیم ارتفاعات دراک دارند.

او همچنین خاطرنشان کرد که این عملیات با جدیت و بدون وقفه تا پایان فصل بهار که شرایط محیطی برای غرس نهال فراهم است، ادامه خواهد یافت.

این پروژه که در چارچوب برنامه‌های کلان شهرداری شیراز برای بهبود سرانه فضای سبز تعریف شده، نشان‌دهنده عزم جدی سازمان سیما و منظر برای دستیابی به تراز‌های مطلوب استاندارد شهری است.

با تکمیل این طرح و صیانت از نهال‌های کاشته شده، ایستگاه‌های تله‌کابین دراک در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های سبز و گردشگری کوهستانی شیراز تبدیل خواهند شد که تعادلی پایدار میان توسعه کالبدی و حفاظت از طبیعت برقرار کرده است.

منبع: شهرداری شیراز