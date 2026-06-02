هندبال ساحلی ایران در کرواسی در گروه A این مسابقات با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا هم‌گروه هستند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه دیدار‌های تیم ملی هندبال ساحلی ایران که این روز‌ها اردوی آماده‌سازی خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی جهان در اصفهان پیگیری می‌کند، اعلام شده است.

بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، ملی‌پوشان کشورمان در گروه A این مسابقات با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا هم‌گروه هستند و برای صعود به مراحل بالاتر به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:

سه‌شنبه - ۲ تیرماه

ایران - اسپانیا / ساعت ۱۴:۳۰

ایران - پرتغال / ساعت ۲۲:۳۰

چهارشنبه - ۳ تیرماه

ایران - آمریکا / ساعت ۱۲:۳۰

گفتنی است تیم ملی هندبال ساحلی ایران که به تازگی با درخششی مثال‌زدنی، عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی ساحلی در سانیای چین را از آن خود کرده است، از ۲ الی ۷ تیرماه سال جاری در برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی اعلام شد.

برچسب ها: هندبال ، هندبال ساحلی ، تیم ملی هندبال
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