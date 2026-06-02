باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز سهشنبه «اشغال» برخی از نقاط خاک لبنان توسط اسرائیل را محکوم کرد، زیرا اسرائیل با وجود توافق آتشبس به حملات خود ادامه میدهد.
بارو به شبکه خبری فرانسه ۴ گفت: «هیچ چیز نمیتواند تداوم عملیات نظامی و اشغال طولانیمدت اسرائیل در عمق خاک لبنان را توجیه کند. به همین دلیل است که ما البته خواستار آتشبس شدهایم: اینکه حزبالله حملات به اسرائیل را متوقف کند، اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کند و این گفتگوی یکبار در میان که برای اولین بار در مدت طولانی بین اسرائیل و لبنان آغاز شده است، ادامه یابد.»
اگرچه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیروز اعلام کرد اسرائیل موافقت کرده است نیروهایش را به بیروت اعزام نکند، حزبالله لبنان گفت آتشبس جزئی را نمیپذیرد و اسرائیل باید تمام حملات خود را در لبنان متوقف کند. در همین حال، چهارمین دور مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان قرار است امروز در ایالات متحده برگزار شود.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که پاریس نه تنها از ورود نمایندگان اسرائیل به این رویداد نظامی جلوگیری کرده، بلکه شرکتهای تسلیحاتی این رژیم را از نمایش سامانههای تهاجمی منع نموده و دامنه حضور آنها را صرفاً به «محصولات پدافند هوایی» محدود کرده است.