فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور گفت: شبکه یکپارچه و هوشمند پدافند هوایی یکی از سنگین‌ترین خسارات تجهیزاتی را به توان هوایی دشمنان متجاوز در تاریخ نبرد‌های هوایی وارد ساخت که این موفقیت در شکار گسترده پهپاد‌های پیشرفته دشمن در جنگ تحمیلی سوم، باز تعریف بازدارندگی پدافند هوایی محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ علیرضا الهامی روز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در گفتگویی گفت: دشمن در حالی به خسارت میلیارد دلاری از دست دادن پهپاد‌های MQ-۹ در جنگ تحمیلی سوم اعتراف کرده که این هواگرد با طراحی و توان ویژه برای مأموریت‌های ترکیبیِ شناسایی راهبردی، نظارت الکترواپتیک، جمع‌آوری سیگنال و حملات نقطه‌زن با تسلیحات هدایت‌شونده، ستون فقرات دکترین عملیات هوایی دشمن برای اشراف اطلاعاتی و ضربات عمیق محسوب می‌شد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: با وجود این توانمندی ها، پدافند ایران، با سرعتِ پردازش داده‌های راداری و دیگر اقدامات و ابتکارات، محور این مأموریت‌های یک طرفه را معکوس کرد و شبکه یکپارچه و هوشمند پدافند هوایی یکی از سنگین‌ترین خسارات تجهیزاتی را به توان هوایی دشمنان متجاوز در تاریخ نبرد‌های هوایی وارد ساخت که این موفقیت در شکار گسترده پهپاد‌های پیشرفته دشمن در جنگ تحمیلی سوم، باز تعریف بازدارندگی پدافند هوایی محسوب می‌شود.

سرتیپ الهامی ادامه داد: مقایسه ظرفیت‌های دو طرف مشخص می‌کند که اگرچه دشمن با بهره‌گیری از ناوگان انبوه هوایی و پهپادی، سعی داشت با حجم بالای آتش و تکنولوژی‌های به روز از جمله پهپاد‌های «MQ-۹ ریپر»، «هرمس ۹۰۰»، «اوربیتر»، «لوکاس»، «هرمس ۴۵۰» عرصه نبرد با پهپاد را به سود خود تمام کند، اما پاسخ متفاوت ایران با استفاده از تاکتیک‌های هوشمندانه ِ پراکندگی، فریب الکترونیکی و اصابت دقیق، اثرگذاری حملات هوایی آنها را به شدت کاهش داد و بازوی پهپادی دشمن را ضعیف کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور که در سخت‌ترین شرایط مقابله، با بذل جان خود در برابر دشمن ایستادند افزود: علاوه بر پهپاد‌های ریپر، سایر پهپاد‌های پیشرفته دشمنان از جمله «هرون»، «هرمس ۹۰۰»، «اوربیتر» و «هرمس ۴۵۰» و «لوکاس» نیز در جریان جنگ رمضان توسط غیور مردان شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشوردر ارتش و سپاه هدف قرار گرفت و منهدم شدند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور با قدردانی از نیرو‌های مردمی به ویژه عشایر غیور در احساس مسئولیت و همراهی با نیرو‌های مسلح افزود: موفقیت پدافند هوایی در رهگیری و انهدام گسترده پهپاد‌های پیشرفته و گران قیمت دشمن، فراتر از یک پیروزی تجهیزاتی، بازتعریف بازدارندگی در فضای هوایی است چراکه با اختلال در زنجیره «نظارت - شناسایی - هدف‌گیری و اصابت» که معمولا توسط پهپاد‌ها اجرا می‌شود، امکان تصمیم‌گیری لحظه‌ای دشمن بدون اشراف اطلاعاتی، عملاً ناتمام مانده است، که صد البته حفظ این دستاورد نیازمند تقویت مستمر زیرساخت‌های راداری، جنگ الکترونیک و به‌روزسازی مداوم سامانه‌ها و جنگ‌افزار‌های ضدپهپادی است که در همین مدت کوتاه جنگ تا کنون، دستاورد‌های مهمی در این زمینه داشته‌ایم، اما هرگز به این داشته‌ها و پیشرفت‌ها قانع نیستیم و فارغ از آینده پس از آتش بس، همواره باید به ارتقاء توان پدافندی بیندیشیم.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، پدافند هوایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سرباز ایران
۱۶:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خدا نگهدارت سردار عزیز
ما مدیون و قدر دان شما و تمام نظامیان عزیز ایرانی هست.
بیاد سردار تیموری عزیز
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خوبه دستتون درد نکنه ولیکن تا وقتی عربهای بی غیرت کویت و امارات هستند خسارت مالی برای آمریکا اهمیتی ندارد همه رو اون گاوهای شیرده پرداخت میکنند . بهتره بود ترامپ و نتانیاهوی بی شرفو ترور میکردید .
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خوک زرد حرامزاده عوضی جنایتکار را ترور کنید بکشید تا ایران بلکه دنیا از شر این سگ هار سگیون آزاد شود به امید نابودی امریکا ایزراییل دو کشور حرامزاده شرور
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
امریکا ایزراییل دو کشور اشغالی غصبی جعلی بی هویت بی اصالت بی سابقه بی تاریخ باید نابود شوند
۰
۳
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United States of America
حسن پور اسفراین
۰۳:۵۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
واقعا که آفرین احسنت دست مریزاد میگم به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سلام و خسته نباشید میگم انشالله که همیشه سلامت و تندرست و زنده باشید
۳
۵
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United States of America
حسن پور اسفراین
۰۳:۵۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
واقعا که آفرین احسنت دست مریزاد میگم به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سلام و خسته نباشید میگم انشالله که همیشه سلامت و تندرست و زنده باشید
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نادر
۲۲:۵۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
درود خدا به شهیدان دفاع کشور .وهمچنین نیروهای غیور وبا شرف کشورمون ایران.وجودتان سبز.شما خدا رو دارید پس پیروزید متجاوز گر نابوده این وعده خداست
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
داود زالی پور
۱۹:۵۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل باید نابود شود و می شود انشاالله
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
پاسخ به حمله جدید دشمن به جزیره خارگ وگورک چی بوده؟؟هنوز دارید مذاکره می کنید؟؟
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خداوند حافظ و نگهدار شما رزمندگان اسلام باشد
۱۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ارتش صهیونیستی دستور تخلیه کامل شهر نبطیه را برای حمله جدید صادر کرد
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ایندفعه باید یه جوری بزنیمش که سالم بگیریمش و تجهیزاتش رو کشف کنیم
۱۹
۲۱
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