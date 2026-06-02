باشگاه خبرنگاران جوان _ پیکر مطهر همکار خدوم فراجا و جانباز سرافراز امنیت، شهید والامقام علی‌اصغر شادکام، امروز (سه شنبه) با حضوری پرشور مردم شریف، همکاران جان‌برکف انتظامی و مسئولان ارشد استان گیلان تشییع شد و در آستان مقدس گلزار شهدای رشت در خاک آرام گرفت.

شهید شادکام، مجاهد مخلصی بود که در سال ۱۴۰۱ و در سنگر پاسداری از امنیت مردم در ایست و بازرسی عنبران آستارا، در مواجهه با خودروی قانون‌گریزی که به دستور ایست بی‌توجهی کرد، مظلومانه مورد هجوم قرار گرفت و با تحمل جراحت سخت قطع نخاع، مدال افتخار جانبازی را به گردن آویخت. او پس از صبوری بر رنج جانکاه این آسیب، سرانجام به آرزوی دیرین خود رسید و به صف شهدای گلگون‌کفن امنیت پیوست.

اقامه نماز بر پیکر شهید به امامت نماینده مقام معظم رهبری در گیلان و امام جمعه رشت

آیت‌الله فلاحتی که چندی پیش با حضوری صمیمانه از این مجاهد صبور عیادت کرده بود، امروز نیز با چشمانی اشک‌بار بر پیکر مطهر این شهید سعید اقامه نماز کرد.

در این آیین باشکوه، استاندار گیلان، فرماندهی نیروی انتظامی استان، همکاران دلاور فراجا و مردم قدرشناس رشت حضور داشتند تا نشان دهند ملت ایران، ایستادگی و مظلومیت حافظان امنیت خود را هرگز فراموش نخواهند کرد.

منبع : روابط عمومی