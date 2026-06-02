باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی ضمن تشریح جزئیات طرح عملیاتی مبارزه با سارقان منزل، پرده از اشراف اطلاعاتی پلیس بر شبکه‌های سرقت برداشت.

چرخشِ معنادار در آمار؛ از کاهش کشف تا اقتدار پلیس

وی با اشاره به تحلیل‌های آماری پیش از این طرح گفت: شاهد روندِ کاهشی ۳.۸ درصدی در کشف سرقت‌های منزل بودیم؛ این وضعیت برای پلیس آگاهی یک هشدار عملیاتی بود. با طراحی و اجرای طرحِ ضربتی ۳ روزه در سراسر کشور، نه تنها این روندِ منفی متوقف شد، بلکه کاراگاهان موفق شدند شاخص کشف را به ۲.۴ درصد افزایش دهند. این آمار نشان می‌دهد که پلیس آگاهی برای هر نوع "کُدِ تبهکارانه" در کشور، پاسخ فنی و عملیاتی دارد.

سخنگوی پلیس با اعلام کشف ۳۳۸ فقره سرقت در این بازه کوتاه، از تغییر معنادار ترازِ کشف جرم خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات تنها آغازِ یک زنجیره است، برای سایر جرایم نیز طرح‌های عملیاتی ویژه‌ای تدوین شده است.

وی از دستگیری ۲۵۹ نفرسارق حرفه‌ای در این ایام خبر داد.