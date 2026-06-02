رئیس اداره ورزش و جوانان لارستان گفت: کشتی گیر لارستانی به عنوان تنها نماینده استان فارس در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران، به مصاف رقبای خود در پیکار‌های جام بین المللی تختی می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا امینازاده رئیس اداره ورزش و جوانان لارستان اظهار کرد: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ۹ آزادکار وزن ۷۴ کیلوی کشورمان را به منظور حضور در جام بین المللی جهان پهلوان تختی دعوت کرد که نام محمدرضا عسکرپور کشتی گیر لارستانی در میان آن‌ها دیده می‌شود. 

او تصریح کرد: این رقابت‌ها روز‌های ۲۸ و ۲۹ خردادماه امسال به میزبانی ایران و در استان کرمان برگزار می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان لارستان افزود: محمدرضا عسکرپور مدال برنز مسابقات کشتی آزاد دانشجویان جهان در روسیه و جام بین المللی تختی را در کارنامه افتخارات خود دارد و چندین بار به اردو‌های مختلف تیم ملی دعوت شده است.

منبع: روابط عمومی هیئت کشتی لارستان

برچسب ها: کشتی گیر ، فدراسیون کشتی ، جام بین المللی تختی ، دعوت کشتی گیر
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