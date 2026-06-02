باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حجتالاسلام والمسلمین سالاری مکی، رئیس تبلیغات اسلامی استان بر ضرورت اهتمام ویژه و تلاش مضاعف برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد تاکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری این جشن بزرگ در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در حدفاصل چهارراه صیاد تا میدان جانبازان، گفت: این مراسم همراه با برنامههای متنوع و برپایی موکبهای فرهنگی ویژه کودک و نوجوان خواهد بود.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ترویج موکبهای خانوادگی در کنار موکبهای هیئتی، افزود: خانوادهها باید به عنوان محور اصلی، در این رویداد نقشآفرین باشند. همچنین حضور موکبهای روستایی در این مسیر، جلوهای از مشارکت گسترده مردمی را به نمایش خواهد گذاشت.
رئیس تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه هرچه واقعه غدیر پررنگتر جلوه کند، روحیه ولایتپذیری در جامعه تقویت میشود، تصریح کرد: تقویت ابعاد رسانهای در کنار جلوههای بصری و حضور میدانی مردم، میتواند اثرگذاری فرهنگی این رویداد را به حداکثر برساند.