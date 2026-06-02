رئیس تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری باشکوه «مهمانی کیلومتری غدیر» برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری مکی، رئیس تبلیغات اسلامی استان بر ضرورت اهتمام ویژه و تلاش مضاعف برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری این جشن بزرگ در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در حدفاصل چهارراه صیاد تا میدان جانبازان، گفت: این مراسم همراه با برنامه‌های متنوع و برپایی موکب‌های فرهنگی ویژه کودک و نوجوان خواهد بود.

 وی در ادامه با تاکید بر لزوم ترویج موکب‌های خانوادگی در کنار موکب‌های هیئتی، افزود: خانواده‌ها باید به عنوان محور اصلی، در این رویداد نقش‌آفرین باشند. همچنین حضور موکب‌های روستایی در این مسیر، جلوه‌ای از مشارکت گسترده مردمی را به نمایش خواهد گذاشت.

رئیس تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه هرچه واقعه غدیر پررنگ‌تر جلوه کند، روحیه ولایت‌پذیری در جامعه تقویت می‌شود، تصریح کرد: تقویت ابعاد رسانه‌ای در کنار جلوه‌های بصری و حضور میدانی مردم، می‌تواند اثرگذاری فرهنگی این رویداد را به حداکثر برساند.

برچسب ها: تبلیغات اسلامی ، جشن غدیر
خبرهای مرتبط
برنامه‌ریزی برای مهمانی کیلومتری غدیر
پخت ۱۰ هزار پرس غذا در زیرکوه به مناسبت عید غدیر
از مهمانی کیلومتری غدیر تا سایر برنامه‌های دهه ولایت
۷ اثر جدید موسیقی از خراسان جنوبی به شبکه‌های سراسری رسید
نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی در عید قربان
کاروان شادی غدیر در بیرجند؛
وحدت و ولایت در خیابان‌های بیرجند موج میزند
۱۲ میلیارد تومان، ارزش وقف‌های جدید خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از تحصیل بیش از ۱۲ هزار دانشجو تا فعالیت های دانشگاه بیرجند در جشن ۵۰ سالگی
آخرین اخبار
از تحصیل بیش از ۱۲ هزار دانشجو تا فعالیت های دانشگاه بیرجند در جشن ۵۰ سالگی