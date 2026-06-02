به گزارش وال استریت ژورنال عزم کرملین برای حفظ دو پایگاه نظامی حیاتی خود در مدیترانه ومذاکرات با حاکمان جدید سوریه برای کسب امتیازات اقتصادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، اواخر ماه مه امسال، یک کشتی باری روسی به نام «اسپارتا» که مسیر خود را از سن پترزبورگ آغاز کرده بود، در بندر طرطوس سوریه لنگر انداخت و محمولهاش را تخلیه کرد. این محموله، نخستین محموله بازتأمین پایگاه هوایی حمیمیم پس از روی کار آمدن دولت موقت به ریاست ابومحمد الجولانی در دسامبر ۲۰۲۴ محسوب میشود.
وال استریت ژورنال این رویداد را نشانهای آشکار از اراده کرملین برای حفظ نفوذ استراتژیکاش در سوریه و منطقه مدیترانه تفسیر کرده؛ آن هم در شرایطی که دولت الجولانی همچنان بر دمشق حاکم است.
مقامات آمریکایی و کارشناسان نظامی با بررسی تصاویر ماهوارهای، این عملیات لجستیکی را تلاشی گسترده از سوی مسکو برای حفظ «لنگرگاه نظامی» خود در کرانههای مدیترانه ارزیابی میکنند. اهمیت حمیمیم و طرطوس برای روسیه از آن جهت است که این دو، تنها پایگاههای نظامی این کشور در خارج از مرزهای شوروی سابق به شمار میروند.
گزارش میافزاید که مسکو هرچند در ماههای نخست پس از خروج اسد، بخشی از تجهیزات خود را از سوریه خارج کرد، اما هیچگاه قصد ترک کامل این کشور را نداشت. حالا با اعزام این محموله، فاز تازهای از بازسازی حضور نظامیاش را آغاز کرده است.
تحلیلگران بر این باورند که این اقدام، گذشته از تضمین امنیت نظامی روسیه در منطقه، یک برگ برنده قوی برای کرملین در مذاکرات آتی با حاکمان کنونی سوریه محسوب میشود تا امتیازات اقتصادی بگیرد.
حمیمیم و طرطوس، دو رکن اصلی حضور جهانی روسیه به شمار میروند. مسکو از این دو پایگاه به عنوان سکوی پرش برای عملیات در نقاط دورتر و نیز برای دستیابی نظامی به دریای مدیترانه استفاده کرده است. به نوشته این گزارش، هرچند روسیه پس از سقوط اسد، نیروی دریایی و شمار زیادی از نیروهایش را از سوریه خارج کرد، اما اولویت خود را بر حفظ همین پایگاهها گذاشت.
الجولانی، که پیشتر سکان هدایت شورشیان در نبرد علیه اسد و روسها را در دست داشت، مذاکرات با مسکو بر سر آینده این پایگاهها را ادامه داده است. او پس از به قدرت رسیدن، همزمان با روسیه و غرب ارتباط برقرار کرد؛ از جمله سال گذشته برای جلب به رسمیتشناسی بینالمللی دولت خود، به واشنگتن و مسکو سفر کرد. در مقابل، روسیه نیز گندم و نفت به دولت موقت سوریه فروخته و بدینترتیب به اقتصادی دست و پنجه نرم کرده که بر اثر سالها تحریم و جنگ، هنوز از تنگنا خارج نشده است.
وال استریت ژورنال به نقل از یکی از مقامات آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نوشته که هنوز صدها نظامی روسی در سوریه باقی ماندهاند.
گفتنی است که کشتی «اسپارتا»، شرکت مالک آن (SC South LLC) و شرکت مادرش (Oboronlogistics LLC) که وظیفه خود را تأمین لجستیک وزارت دفاع روسیه معرفی کرده، همگی در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارند.
منبع: وال استریت ژورنال