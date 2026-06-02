نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و هفت کشور اسلامی در نخستین نشست وزیران انرژی کشور‌های عضو گروه دی- ۸ (D ۸) در باکو، با تصویب «بیانیه باکو» بر گسترش همکاری‌ها در حوزه امنیت انرژی، گذار انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت‌های مشترک تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  پرویز شهبازوف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان که میزبان نخست نشست نمایندگان ارشد هشت کشور اسلامی درحال توسعه بود، به تحولات بازار‌های جهانی انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، روند گذار انرژی و افزایش سرعت برق‌رسانی اشاره و اظهار داشت: تنوع‌بخشی به منابع و مسیر‌های انرژی به یک ضرورت راهبردی در سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است.

براساس این رسانه جمهوری آذربایجان، سعید توکلی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، سهیل محمود دبیرکل گروه هشت کشور اسلامی درحال توسعه، آلپ‌ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، علی پرویز ملک وزیر نفت پاکستان، کریم بدوی وزیر نفت و منابع معدنی مصر، اقبال حسن محمود وزیر نیرو، انرژی و منابع معدنی بنگلادش و نمایندگان ارشد اندونزی و مالزی در این نشست شرکت داشتند.

شهبازوف عضویت باکو در گروه دی‌-۸ را ادامه منطقی سیاست خارجی چندجانبه و دیپلماسی انرژی این کشور دانست و افزود: این سازوکار فرصت‌های مهمی را برای توسعه همکاری‌های انرژی جمهوری آذربایجان نه تنها با اروپا، بلکه با آسیا، خاورمیانه و آفریقا فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: باکو سیاستی متوازن میان تامین امنیت انرژی و گذار به انرژی‌های پاک را دنبال می‌کند و در توسعه کریدور‌های منطقه‌ای انرژی در حوزه نفت، گاز، برق و انرژی سبز نقش فعالی دارد.

وزیر انرژی جمهوری آذربایجان همچنین به همکاری‌های جاری و برنامه‌ریزی شده با جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، اندونزی، بنگلادش، مالزی و نیجریه اشاره کرد و تجارت نفت و گاز، صادرات گاز طبیعی مایع (LNG)، تبادل برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت‌های انرژی و سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان اعضای این گروه اسلامی برشمرد.

وی تاکید کرد که پلتفرم این گروه با دربرگرفتن کشور‌هایی از سه قاره جهان، ظرفیت بالایی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه امنیت انرژی، گذار انرژی و اتصال شبکه‌های انرژی دارد.

براساس گزارش خبرگزاری ترند، نمایندگان ارشد گروه دی- ۸ در پایان این نشست «بیانیه باکو درباره همکاری انرژی» به تصویب رساند که در آن توسعه انرژی پاک، اتصال زیرساخت‌های انرژی، مدیریت کارآمد منابع هیدروکربنی، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری به عنوان اولویت‌های اصلی همکاری میان اعضا تعیین شده است.

این رسانه جمهوری آذربایجان همچنین افزود: پیش‌نویس اساسنامه «مرکز انرژی و اقلیم دی‌۸» ارائه شد؛ نهادی که قرار است به عنوان سازوکار اجرایی برای پیشبرد همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی و تغییرات اقلیمی فعالیت کند.

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
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