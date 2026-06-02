در جریان معاملات امروز ۱۲ خرداد شاخص کل بورس با افزایش ۴۴ هزار و ۴۱۶ واحد در سطح ۴ میلیون و ۳۴۴ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۲ خرداد شاخص کل بورس با افزایش ۴۴ هزار و ۴۱۶ واحد در سطح ۴ میلیون و ۳۴۴ واحدی قرار گرفت. فملی، شپدیس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، چاپ، اروند و فملی سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۳۶۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۳ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

شپدیس، فملی و وبملت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بورس انرژی؛ پیشران شفافیت و عدالت در نقشه راه اقتصادی دولت
ایستگاه مقاومتی ۴.۵ میلیونی پیش روی بورس/ تداوم ورود نقدینگی به سهام
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد ۶۳ هزار واحدی شاخص بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
آخرین اخبار
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه
کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها
پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیر‌های جدید تجاری را فعال می‌کند
تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و دادستانی کل کشور برای رفع چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای