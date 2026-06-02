باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۲ خرداد شاخص کل بورس با افزایش ۴۴ هزار و ۴۱۶ واحد در سطح ۴ میلیون و ۳۴۴ واحدی قرار گرفت. فملی، شپدیس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، چاپ، اروند و فملی سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۳۶۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۳ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

شپدیس، فملی و وبملت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.