باشگاه خبرنگاران جوان - راوی شهدای میناب در برنامه «ماجرای تنگه» از شبکه یک سیما در مورد این حمله تروریستی محور آمریکایی صهیونیستی گفت: دو موشک تاماهاک درست در کنار ساختمان دبستان پسرانه فرود آمدند؛ جایی که اکنون تنها یک گودال عمیق از آن باقی مانده است. اینجا قتلگاه کودکان بی‌گناه ایران است. اما آثار تاماهاک تنها به خرابی‌های محل اصابت محدود نمی‌شود؛ موج سهمگین انفجار به اندازه‌ای شدید بوده که تکه‌هایی از پیکر کودکان را به اطراف پرتاب کرده و صحنه‌هایی دردناک و فراموش‌نشدنی بر جای گذاشته است همچون تنها کفش باقی مانده از ماکان نصیری.