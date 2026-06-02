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روایتی از قتلگاه شهادت بچه‌های میناب + فیلم

راوی شهدای میناب روایتی تلخ از عملیات تروریستی دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی سوم علیه دانش آموزان میناب تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - راوی شهدای میناب در برنامه «ماجرای تنگه» از شبکه یک سیما در مورد این حمله تروریستی محور آمریکایی صهیونیستی گفت: دو موشک تاماهاک درست در کنار ساختمان دبستان پسرانه فرود آمدند؛ جایی که اکنون تنها یک گودال عمیق از آن باقی مانده است. اینجا قتلگاه کودکان بی‌گناه ایران است. اما آثار تاماهاک تنها به خرابی‌های محل اصابت محدود نمی‌شود؛ موج سهمگین انفجار به اندازه‌ای شدید بوده که تکه‌هایی از پیکر کودکان را به اطراف پرتاب کرده و صحنه‌هایی دردناک و فراموش‌نشدنی بر جای گذاشته است همچون تنها کفش باقی مانده از ماکان نصیری.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
انتقام انتقام انتقام
۰
۲
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United States of America
Mohieddin
۱۶:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بدون هیچ گونه ابهام و اگر و اما، آمریکایی ترورییت بابت این جنایت و جنایات دیگر باید تاوان بسیار سخت و درد اور پس دهد ، مخصوصا مسببین و فرمان دهندگان و مجریان این جنایت.و سلام بر شهیدان مطهر.
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