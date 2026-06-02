یک تحلیلگر صهیونیستی اعلام کرد تهران با درک این واقعیت که ترامپ به دنبال جنگ نیست، با موفقیت مسیر آتش‌بس ایران و لبنان را به یکدیگر گره زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «راز تسیمت»، رئیس دپارتمان ایران در پژوهشکده مطالعات امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل (INSS) اعلام کرد که تهران موفق شده است مسیر آتش‌بس در لبنان و ایران را به یکدیگر گره بزند. او خاطرنشان کرد که دکترین کنونی تهران بر این فرض استوار است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «به هیچ وجه علاقه‌ای» به تجدید مواجهه‌های نظامی در منطقه ندارد.

وی در گفت‌و‌گو با رادیو «۱۰۳FM» افزود: ایرانی‌ها بر این باورند که ترامپ آمادگی دارد تا برای جلوگیری از انجام حملات به بیروت، بر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل فشار وارد کند و اولویت اصلی و اساسی او، ممانعت از شعله‌ور شدن مجدد جنگ با ایران است.

در همین راستا، پیش از این وبگاه آمریکایی «آکسیوس» از جزئیات یک تماس تلفنی متشنج میان ترامپ و نتانیاهو درباره لبنان پرده برداشت و فاش کرد که ترامپ در جریان این مکالمه، با تهدید نتانیاهو به انزوای بین‌المللی، اراده خود را بر او تحمیل کرده است.

علاوه بر این، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز تهدید‌های روز گذشته نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر بمباران ضاحیه جنوبی بیروت را حتی پیش از آنکه ترامپ این حمله را «باطل» کند، تهدید‌هایی «پوچ و توخالی» توصیف کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب الله لبنان ، ایران و لبنان ، حمله به لبنان
خبرهای مرتبط
در ۳ ماه؛
سازمان بهداشت جهانی ۱۹۰ حمله به مراکز درمانی در لبنان را تأیید کرد
کاتس: هیچ آتش‌بسی با لبنان وجود ندارد
جوزف عون: حملات اسرائیل بیش از ۳ هزار کشته بر جا گذاشته است
اسرائیل در بن‌بست؛ حزب‌الله از بیرون، حریدی‌ها از درون و ترامپ از بالا
حزب‌الله چگونه تاب‌آوری رژیم صهیونی را شکست؟
حزب‌الله: توافق باید شامل عقب‌نشینی کامل اسرائیل باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
الان در حال بمباران جنوب لبنان.
این تهدید هایی که می کنید اگه عمل نکنید اثرشا از دست میده. میشه مثل خیلی از حرف های گنده تر از دهانی که زده میشه و بعد فراموش میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
فکر نکنم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۷:۳۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بله نصف لبنان نتابود شده و بیش از 3 هزار نفر کشته شدن و تمام غزه با خاک یکسان شده بعد دم از موفقیت میزنن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چی بگم عقب‌نشینی برای غافلگیر کردن نباشد، فعلا که آتش‌بس به صورت کامل اجرا نشده
۰
۲
پاسخ دادن
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
آخرین اخبار
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آمریکا طرح کاهش تنش مرحله‌ای ۶۰ روزه برای لبنان را پیشنهاد کرد
روسیه خواستار توضیح فرانسه درباره توقیف کشتی این کشور شد
حماس امتناع از واگذاری حکومت در غزه را تکذیب کرد