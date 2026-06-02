باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «راز تسیمت»، رئیس دپارتمان ایران در پژوهشکده مطالعات امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل (INSS) اعلام کرد که تهران موفق شده است مسیر آتش‌بس در لبنان و ایران را به یکدیگر گره بزند. او خاطرنشان کرد که دکترین کنونی تهران بر این فرض استوار است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «به هیچ وجه علاقه‌ای» به تجدید مواجهه‌های نظامی در منطقه ندارد.

وی در گفت‌و‌گو با رادیو «۱۰۳FM» افزود: ایرانی‌ها بر این باورند که ترامپ آمادگی دارد تا برای جلوگیری از انجام حملات به بیروت، بر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل فشار وارد کند و اولویت اصلی و اساسی او، ممانعت از شعله‌ور شدن مجدد جنگ با ایران است.

در همین راستا، پیش از این وبگاه آمریکایی «آکسیوس» از جزئیات یک تماس تلفنی متشنج میان ترامپ و نتانیاهو درباره لبنان پرده برداشت و فاش کرد که ترامپ در جریان این مکالمه، با تهدید نتانیاهو به انزوای بین‌المللی، اراده خود را بر او تحمیل کرده است.

علاوه بر این، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز تهدید‌های روز گذشته نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر بمباران ضاحیه جنوبی بیروت را حتی پیش از آنکه ترامپ این حمله را «باطل» کند، تهدید‌هایی «پوچ و توخالی» توصیف کرد.

منبع: المیادین