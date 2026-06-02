باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان کازرون اعم از منطقه ویژه اقتصادی کازرون، ناحیه صنعتی شهید مصلحیان، ناحیه صنعتی جره و بالاده و ناحیه صنعتی چنارشاهیجان، توسعه زیرساخت‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی را کلید اصلی جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید در غرب استان فارس برشمرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه در منطقه ویژه اقتصادی کازرون، این منطقه را شریان حیاتی توسعه اقتصادی غرب استان دانست و اظهار کرد: گام‌های مؤثری برای اجرای پروژه‌های زیرساختی برداشته شده و با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، این منطقه به بستری مناسب برای استقرار صنایع صادرات‌محور تبدیل خواهد شد.

او با بیان اینکه زیرساخت‌های اصلی شامل آب، برق و گاز در این منطقه تأمین شده است، افزود: پروژه‌های احداث سردر ورودی، باسکول، ساختمان‌های اداری و گمرک در مراحل مناسبی از اجرا قرار دارند و انبار گمرکی منطقه به مساحت یک هزار متر مربع نیز تکمیل و آماده بهره‌برداری است که نقش مهمی در تسهیل فرآیند‌های صادراتی ایفا خواهد کرد.

برنهاد همچنین از اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان جهت تکمیل ورودی و سردر منطقه ویژه اقتصادی خبر داد و تأکید کرد که این طرح به ارتقای زیرساخت‌های خدماتی و هویت بصری منطقه کمک شایانی می‌کند.

او در ادامه به استقبال گسترده سرمایه‌گذاران اشاره کرد و افزود: تاکنون هشت قرارداد سرمایه‌گذاری در این منطقه منعقد شده و طرح‌های بزرگی همچون مجتمع تولید الکترود گرافیتی، تولید تجهیزات و مخازن نفتی، تولید کابل آلومینیومی و پروژه‌های سردخانه و سورتینگ محصولات در مرحله ساخت‌وساز قرار دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از پیگیری جدی طرح توسعه اراضی منطقه ویژه اقتصادی کازرون خبر داد و تصریح کرد: مساحت اولیه ۷۳ هکتاری این منطقه دیگر پاسخگوی نیاز‌های آینده و حجم تقاضا‌ها نخواهد بود؛ لذا فرآیند تملک ۱۱۰ هکتار زمین جدید در قالب طرح توسعه در حال انجام است که تحقق آن نیازمند همکاری و هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطح شهرستان و استان است.

برنهاد در ادامه با اشاره به اینکه ناحیه صنعتی جره و بالاده در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار ایجاد شده است، بیان کرد: امسال اجرای طرح‌های کانال هدایت سیلاب، زیرسازی و جدول‌گذاری معابر این ناحیه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان عملیاتی خواهد شد.

او تأکید کرد: فرمانداری و نماینده مجلس باید با معرفی سرمایه‌گذاران جدید، زمینه رونق این ناحیه را فراهم کنند تا متناسب با استقرار واحد‌های تولیدی، سایر پروژه‌های زیرساختی نیز با شتاب بیشتری اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه، به موقعیت راهبردی ناحیه صنعتی چنارشاهیجان اشاره کرد و گفت: قرارگیری این ناحیه در محور مواصلاتی سه استان بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، موقعیتی ممتاز برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. این ناحیه که در ۲۲ هکتار زمین احداث شده، تاکنون شاهد انعقاد ۲۸ قرارداد سرمایه‌گذاری بوده و هم‌اکنون ۱۰ واحد صنعتی بهره‌بردار با اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ نفر در آن فعالیت دارند.

او همچنین با تأکید بر لزوم حمایت از اجرای طرح توسعه ۱۲ هکتاری در این منطقه، از طی شدن مراحل اخذ استعلام از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: بلافاصله پس از تکمیل فرآیند‌های قانونی، عملیات اجرایی زیرساخت‌های اراضی جدید آغاز می‌شود.

برنهاد در خصوص وضعیت فعلی این ناحیه نیز بیان کرد: پروژه خط انتقال برق ۱۰ مگاواتی از پست چنارشاهیجان پس از رفع معارضین، به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین طرح تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس