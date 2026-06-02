باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز سال ۱۴۰۵، سقف انتقال وجه و خرید در شبکه بانکی کشور با هدف تسهیل خدمات غیرحضوری و متناسبسازی ابزارهای پرداخت با نیازهای روز مردم، افزایش یافت. تغییراتی که میتواند سرعت و سهولت انجام تراکنشهای بانکی را برای مشتریان شبکه بانکی بهبود بخشد و استفاده از خدمات دیجیتال را بیش از گذشته توسعه دهد.
براساس سقفهای جدید، کارتبهکارت بینبانکی در شبکه شتاب از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان در روز افزایش یافته است؛ تغییری که امکان انجام بخش بیشتری از نقلوانتقالات روزمره را بدون نیاز به چند تراکنش فراهم میکند.
همچنین سقف خرید با کارت بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به سقفهای قبلی افزایش قابل توجهی داشته است. این اقدام میتواند فرآیند خرید کالا و خدمات را برای مردم و کسبوکارها تسهیل کرده و نیاز به استفاده از روشهای متعدد پرداخت را کاهش دهد.
در حوزه انتقال وجه غیرحضوری نیز سقف حسابهای غیرتجاری به ۳۰۰ میلیون تومان و حسابهای تجاری به یک میلیارد تومان افزایش یافته است. سقف انتقال آنی «پل» نیز اکنون ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده و انتقال غیرحضوری برای افراد ۱۲ تا ۱۸ سال به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین خرید با کارت برای افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و افراد محجور تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان امکانپذیر خواهد بود.
در بخش سامانههای بینبانکی، انتقال از طریق «پایا» و «ساتنا» همچنان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انجام میشود که نشاندهنده ثبات و استمرار خدمات این دو سامانه در پاسخگویی به نیازهای مشتریان است. سقف برداشت نقدی از خودپردازها نیز ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
کارشناسان بانکی معتقدند افزایش سقف تراکنشها، بهویژه در ابزارهای غیرحضوری، گامی در راستای توسعه بانکداری دیجیتال، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل مبادلات مالی روزمره به شمار میرود. طی سالهای اخیر، رشد استفاده از خدمات اینترنتی و موبایلی باعث شده سهم قابل توجهی از تراکنشهای بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و افزایش سقفها میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای جدید کاربران باشد.
همزمان، شبکه بانکی و بانک مرکزی توسعه زیرساختهای امنیتی و نظارتی را نیز در دستور کار قرار دادهاند تا خدمات پرداخت و انتقال وجه با سطح بالاتری از سهولت و اطمینان در اختیار مشتریان قرار گیرد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، در صورت بروز مشکل هنگام انتقال وجه، مشتریان میتوانند از طریق شعب یا ابزارهای غیرحضوری بانک خود پیگیریهای لازم را انجام دهند؛ چرا که ممکن است فعالسازی سقفهای جدید در برخی حسابها بهصورت تدریجی انجام شود.