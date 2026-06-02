با ابلاغ سقف‌های جدید تراکنش‌های بانکی در سال ۱۴۰۵، امکان انتقال وجه و خرید با مبالغ بالاتر برای مشتریان شبکه بانکی فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز سال ۱۴۰۵، سقف انتقال وجه و خرید در شبکه بانکی کشور با هدف تسهیل خدمات غیرحضوری و متناسب‌سازی ابزار‌های پرداخت با نیاز‌های روز مردم، افزایش یافت. تغییراتی که می‌تواند سرعت و سهولت انجام تراکنش‌های بانکی را برای مشتریان شبکه بانکی بهبود بخشد و استفاده از خدمات دیجیتال را بیش از گذشته توسعه دهد.

براساس سقف‌های جدید، کارت‌به‌کارت بین‌بانکی در شبکه شتاب از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان در روز افزایش یافته است؛ تغییری که امکان انجام بخش بیشتری از نقل‌وانتقالات روزمره را بدون نیاز به چند تراکنش فراهم می‌کند.

همچنین سقف خرید با کارت بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به سقف‌های قبلی افزایش قابل توجهی داشته است. این اقدام می‌تواند فرآیند خرید کالا و خدمات را برای مردم و کسب‌وکار‌ها تسهیل کرده و نیاز به استفاده از روش‌های متعدد پرداخت را کاهش دهد.

در حوزه انتقال وجه غیرحضوری نیز سقف حساب‌های غیرتجاری به ۳۰۰ میلیون تومان و حساب‌های تجاری به یک میلیارد تومان افزایش یافته است. سقف انتقال آنی «پل» نیز اکنون ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده و انتقال غیرحضوری برای افراد ۱۲ تا ۱۸ سال به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین خرید با کارت برای افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و افراد محجور تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان امکان‌پذیر خواهد بود.

در بخش سامانه‌های بین‌بانکی، انتقال از طریق «پایا» و «ساتنا» همچنان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود که نشان‌دهنده ثبات و استمرار خدمات این دو سامانه در پاسخگویی به نیاز‌های مشتریان است. سقف برداشت نقدی از خودپرداز‌ها نیز ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

کارشناسان بانکی معتقدند افزایش سقف تراکنش‌ها، به‌ویژه در ابزار‌های غیرحضوری، گامی در راستای توسعه بانکداری دیجیتال، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل مبادلات مالی روزمره به شمار می‌رود. طی سال‌های اخیر، رشد استفاده از خدمات اینترنتی و موبایلی باعث شده سهم قابل توجهی از تراکنش‌های بانکی از طریق ابزار‌های الکترونیکی انجام شود و افزایش سقف‌ها می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیاز‌های جدید کاربران باشد.

همزمان، شبکه بانکی و بانک مرکزی توسعه زیرساخت‌های امنیتی و نظارتی را نیز در دستور کار قرار داده‌اند تا خدمات پرداخت و انتقال وجه با سطح بالاتری از سهولت و اطمینان در اختیار مشتریان قرار گیرد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، در صورت بروز مشکل هنگام انتقال وجه، مشتریان می‌توانند از طریق شعب یا ابزار‌های غیرحضوری بانک خود پیگیری‌های لازم را انجام دهند؛ چرا که ممکن است فعال‌سازی سقف‌های جدید در برخی حساب‌ها به‌صورت تدریجی انجام شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، کارت به کارت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
همه مشکلات حل شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
کارت به کارت کردن مهم نیست مهم اینه که مردم پول داشته باشند وقتیکه کارت خالی باشه ۱تومن انتقال با ۱ میلیارد فرقی ندارد
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اون هیچی چرا همراه بانک صادرات کارت به کارت به سایر بانک ها نداره هروقت میخوایم کاری انجام بدیم باید تا بانک بریم
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
عجب پیشرفتی در زمینه بانکی ایجاد شده تبریک میگم بهتون.چه جوری تونستید به این مهم دست پیدا کنید؟ خیلی زحمت کشیدید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
استاد سقف انتقال افزایش پیدا نکرده اون پول ماست که روز بروز داره بی اررش تر میشه !!!
یه زمانی ۳ میلیون بود که پول با ارزشی تر بود برای خرید کالاها تا این مبلغ میشد کارت به کارت کرد اما الان ۳ تومن یه کیسه برنج بهت نمیدن،
باشگاهی تیتر عوض کن بزن سقف بی ارزش شدن پولی ملی افزایش پیدا کرد!!!!!!!
انتشار بدی یا ندی هم چیزی از واقعیت تلخ حال روز بی ارزش شدن پول ملی کم نمی کنه چون داریم واقعیت هارو با چشم پوست گوشت استخوان مون می بينيم
۰
۴
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Sweden
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
۱ انتقال کارت به کارت ۱۵ میلیون تومان خیلی کم است .
۲ دریافت ۵۰۰ هزارتومان از عابر بانک اصلا کارساز نیست خصوصا که اغلب عابر بانک‌ها اصلا پول ندارند .
شرایط کنونی اقتصاد با این تصمیمات کارساز نیست .
۱
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
صبح بخیر
تازه اخبارش بهتون رسیده؟
۳
۲۱
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