باشگاه خبرنگاران جوان - رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان خبر دابه گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، نسرین پابرجا با اشاره به حضور هیات ایرانی به سرپرستی سید محمداتابک وزیر صمت و همراهی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: این دیدارها در حاشیه اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان طرفین برگزار شد.
رایزن بازرگانی ج. ا ایران در قزاقستان با پرداختن به موضوعات مطرح شده در این دیدارها، افزود: راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی، تقویت مناسبات تجاری و تسهیل تعاملات در حوزههای حملونقل، صنعت، زیرساخت، کشاورزی و تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
پابرجا ادامه داد: هیأت ایرانی در جریان این سفر با وزیر تجارت و همگرایی، وزیر حملونقل، وزیر صنعت و زیرساخت و وزیر کشاورزی جمهوری قزاقستان و همچنین وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار و گفتوگو کرد.
او با بیان اینکه محور این مذاکرات بر توسعه همکاریهای دوجانبه و منطقهای متمرکز بود، تصریح کرد: ارتقای سطح همکاریهای تجاری، تسهیل رویههای گمرکی و اسنادی، بهبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک، توسعه همکاریهای صنعتی و معدنی و گسترش تعاملات بخش کشاورزی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این دیدارها بود.
رایزن بازرگانی ج. ا ایران در پایان این رایزنیها را لازمه بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تسریع در اجرای توافقات و تفاهمات پیشین میان طرفین دانست.