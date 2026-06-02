با رفع محدودیت‌های پروازی، ارسال مرسولات پستی از ایران به ۹ کشور از سر گرفته شد و خدمات پست بین‌الملل به‌تدریج در حال بازگشت به حالت عادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مقصودی مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست از آغاز پذیرش و ارسال مرسولات پستی به ۹ کشور دنیا خبر داد.

از ۹ اسفند ماه و همزمان با آغاز حمله دشمن آمریکا_صهیونیستی به کشورمان، مسیرهای هوایی کشور بسته شد و در این مدت نیز جابه‌جایی بسته‌های پستی به خارجی از کشور با محدودیت مواجه شد.

اکنون پذیرش مرسولات پستی به مقصد کشورهای افغانستان، عمان، ترکیه، چین، پاکستان، روسیه، هند، عراق و تایلند از سر گرفته شده است. مقصودی می‌گوید که تلاش‌ها برای بازگشایی سایر مسیرهای پستی و ازسرگیری کامل ارسال مرسولات به دیگر کشورهایی که پیش‌تر ارتباط پستی با آن‌ها برقرار بوده، همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: مرسوله پستی ، شرکت پست
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