باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مقصودی مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست از آغاز پذیرش و ارسال مرسولات پستی به ۹ کشور دنیا خبر داد.

از ۹ اسفند ماه و همزمان با آغاز حمله دشمن آمریکا_صهیونیستی به کشورمان، مسیرهای هوایی کشور بسته شد و در این مدت نیز جابه‌جایی بسته‌های پستی به خارجی از کشور با محدودیت مواجه شد.

اکنون پذیرش مرسولات پستی به مقصد کشورهای افغانستان، عمان، ترکیه، چین، پاکستان، روسیه، هند، عراق و تایلند از سر گرفته شده است. مقصودی می‌گوید که تلاش‌ها برای بازگشایی سایر مسیرهای پستی و ازسرگیری کامل ارسال مرسولات به دیگر کشورهایی که پیش‌تر ارتباط پستی با آن‌ها برقرار بوده، همچنان ادامه دارد.