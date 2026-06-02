در تازه‌ترین رای که از سوی شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور صادر شد حکم انفصال از خدمت شهردار تبریز باطل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور حکم انفصال از خدمت شهردار تبریز را باطل کرد.
 
این رای پس از آن صادر شد که معاونت حقوقی شهرداری تبریز با ارائه مدارک و مستندات جدید نسبت به اعاده دادرسی اقدام کرد و بر این اساس رای برائت شهردار تبریز صادر شد.
 
روز گذشته ابلاغیه حکم ۶ ماه انفصال از خدمت شهردار تبریز از سوی استانداری آذربایجان شرقی به او ابلاغ شده بود.
 
یعقوب هوشیار روز گذشته درباره دلیل صدور حکم انفصال از خدمتش گفته بود: در پی شکایت یکی از شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی شهرداری تبریز، ابلاغیه‌ای از سوی مرجع قضایی صادر شده بود که همزمان با اختلالات گسترده اینترنتی در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته در سامانه قضایی بارگذاری شده و به دلیل عدم دسترسی به دست بنده نرسیده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: حکم انفصال ، شهردار تبریز
خبرهای مرتبط
شهردار تبریز برکنار شد
برکناری شبانه شهردارمراغه کاری نادرست و خلاف قانون است
دادستان کل کشور مطرح کرد؛
انفصال چند قاضی فاسد از دستگاه قضا/ فرآیند دادرسی و رسیدگی به حکم نباید طولانی شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تاکید فرماندار شهرستان بر ضرورت جابجایی تاسیسات در حریم احداث تقاطع غیر همسطح آذرشهر+ فیلم
آخرین اخبار
تاکید فرماندار شهرستان بر ضرورت جابجایی تاسیسات در حریم احداث تقاطع غیر همسطح آذرشهر+ فیلم