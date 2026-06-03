دارنده مدال نقره پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس با اشاره به ناکامی در مسابقات جهانی هند، آن رقابت را تلخ‌ترین اتفاق سال ۱۴۰۴ برای خود دانست و گفت با وجود بیماری شدید و شرایط دشوار تمرینی، هدفش در ادامه حضور موفق در بازی‌های پاراآسیایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- هاجر صفرزاده، دارنده مدال نقره پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس، در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان مهم‌ترین اتفاق سال ۱۴۰۴ را مسابقات جهانی هند خواند و اظهار داشت: متأسفانه در آن مسابقات به دلیل بیماری و سرماخوردگی شدید، با اختلاف تنها یک صدم ثانیه به خط پایان رسیدم و زمین خوردم. تا سه چهار متر مانده به خط پایان نفر اول بودم، اما به خاطر ضعف بدنی شدید، دوم شدم. حالی داشتم که تمام مسئولان می‌گفتند «مسابقه نده»، اما به خاطر هدف و سختی‌هایی که کشیده بودم، دویدم. این ناراحت‌کننده‌ترین اتفاق ۱۴۰۴ برای من بود.

وی با اشاره به شرایط جنگی و تعطیلی اماکن ورزشی افزود: تقریباً ۴۰ روز باشگاه‌ها و پیست تعطیل بود و به‌عنوان یک دونده نتوانستم تمرینات تخصصی انجام دهم. در آن دوران در پارک‌ها جای امنی پیدا می‌کردم و کار‌های تکنیکی انجام می‌دادم. این شرایط روی روحیه‌ام خیلی تأثیر گذاشته بود و هر روز با ترس و استرس به تمرین می‌رفتیم. حتی چند بار نزدیک محل تمرینمان انفجار رخ داد که واقعاً وحشتناک بود، اما باید ادامه داد.

بانوی دونده پارالمپیکی کشورمان در مورد چشم‌اندازش برای آینده نیز گفت: واقعاً نمی‌شود آینده را پیش‌بینی کرد، اما هدف من و مربی‌ام دکتر موسوی این است که بهترین عملکرد را در بازی‌های پاراآسیایی داشته باشم. هر روز صبح و بعدازظهر، حتی جمعه‌ها تمرین می‌کنم تا به آن نتیجه برسم.

برچسب ها: پاراالمپیک ، دومیدانی
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