باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هکرها ادعا میکنند که چتبات مجهز به هوش مصنوعی متا را فریب دادهاند تا به چندین حساب کاربری پرمخاطب اینستاگرام دسترسی پیدا کند.
در روزهای اخیر، چندین حساب کاربری برجسته اینستاگرام، از جمله حساب کاربری سابق کاخ سفید با بیش از ۲.۴ میلیون دنبالکننده، حساب کاربری یک مقام ارشد نیروی فضایی ایالات متحده و حساب کاربری برند زیبایی Sephora، مورد نفوذ قرار گرفتهاند.
کارشناسان امنیت سایبری میگویند هکرها با فریب چتبات مجهز به هوش مصنوعی متا، شرکت مادر اینستاگرام، به این حسابها دسترسی پیدا کردهاند.
گروههایی در تلگرام در حال پخش ویدیوهایی هستند که روش مورد استفاده هکرها را نشان میدهند. این ویدیوها نشان میدهد که یکی از آنها از یک ربات متا درخواست میکند تا رمز عبور یک حساب کاربری هدف را بازنشانی کند و کد تأیید را به جای ایمیل اصلی صاحب حساب، به آدرس ایمیل جدیدی که متعلق به هکر است ارسال میکند.
وقتی چتبات از هکر خواست هویت خود را از طریق یک ویدیوی سلفی تأیید کند، هکر از یک ویدیوی جعلی که آن هم با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ساخته شده بود، استفاده کرد. پس از موفقیتآمیز بودن فریب، آنها توانستند آدرس ایمیل حساب را تغییر داده و کنترل آن را به دست بگیرند.
کارشناسان این روش را به مهندسی اجتماعی تشبیه میکنند، جایی که سیستم به جای افراد فریب داده میشود.نگرانکنندهتر این است که این هک، فناوری تأیید دو مرحلهای را که برای محافظت از حسابها طراحی شده است، دور زده است.
متا هنوز به این گزارش پاسخی نداده است، اما رئیس ارتباطات آن روز دوشنبه در پلتفرم X نوشت که این مشکل حل شده است و کار برای ایمنسازی حسابهای آسیبدیده در حال انجام است. با این حال، این شرکت تعداد حسابهای آسیبدیده را فاش نکرد.
این حادثه نگرانی گستردهای را در مورد اتکای پلتفرمهای رسانههای اجتماعی به چتباتها به جای کارمندان انسانی برای کارهای حساس مانند تنظیم مجدد رمز عبور ایجاد کرده است.
مارس گذشته، متا این ویژگی را راهاندازی کرد و گفت که به کاربران کمک میکند تا مشکلات حساب خود را بدون نیاز به جستجوی پاسخها حل کنند. اما کاربرانی که حسابهایشان به خطر افتاده بود، شکایت داشتند که هیچ راهی برای تماس با یک کارمند واقعی برای حل مشکل وجود ندارد.
منبع: ایندیپندنت