باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار با رئیس، معاونان و کارکنان معاونت روستایی و توسعه مناطق محروم رئیس‌جمهور ضمن تبریک عید غدیر خم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی از جمله شهدای پانزده خرداد، جنگ تحمیلی و امام شهید انقلاب اسلامی، از زحمات و تلاش‌های همه مدیران ادوار گذشته در حوزه توسعه مناطق روستایی و محروم قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های جوانان انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محرومیت‌زدایی بود و عده‌ای به صورت خودجوش و عده‌ای به صورت سازمان‌یافته به محرومیت‌زدایی روی آوردند که اوج آن تلاش‌ها در جهاد سازندگی قابل مشاهده بوده و انصافا اقدامات خوبی برای محرومیت‌زدایی انجام شد، اما با وجود تمام تلاش‌های انجام شده در طول سالیان گذشته، هنوز مناطق محروم زیادی در کشور داریم. اگر عملکرد ما در این زمینه موفقیت‌آمیز بود چرا امروز باید سازمانی به نام معاونت روستایی و توسعه مناطق محروم داشته باشیم؟

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: به نظر می‌رسد که به دلیل برنامه‌های نادرست، موازی‌کاری و نداشتن راهبرد درست محرومیت‌زدایی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است و هنوز مناطق محروم زیادی داریم. باید بررسی کنیم چرا برخلاف ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های رهبران این انقلاب، همچنان در زمینه توسعه روستایی مشکلات زیادی داریم؟

عارف با بیان اینکه تصدی‌گری یکی از دلایل محرومیت‌زایی است، گفت: مسئولان حوزه محرومیت‌زدایی باید به جای تصدی‌گری، سیاست‌گذاری کرده و ناظر اجرای سیاست‌ها باشند و تا جای ممکن کار‌ها را به خود مردم واگذار کنند نه خودشان اینکه مجری باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی عملکرد دولت‌ها در زمینه محرومیت‌زدایی در سال‌های گذشته، افزود: خدمت‌رسانی وظیفه همه است و نباید به خاطر رساندن امکاناتی از قبیل برق، آب یا گاز به روستا‌ها سر مردم آن مناطق منت بگذاریم، زیرا وظایف خود را انجام داده‌ایم. اگر در برخی حوزه‌ها هم کم کاری شده، باید برنامه و راهبرد مشخصی برای رفع کاستی‌ها تعیین شده تا محرومیت‌زدایی به معنای واقعی محقق شود.

عارف با مرور خاطراتی از امام شهید انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل بنیاد ملی نخبگان شد، گفت: ماموریت این بنیاد کشف استعداد‌ها در تمام مناطق کشور از جمله مناطق محروم و هدایت و حمایت از این نخبگان بود. اگر این استعداد‌ها کشف شوند حتی از مناطق محروم می‌توان مدیران برجسته‌ای بدست آورد.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان گفت: ما باید برای مهاجرت معکوس از شهر‌ها به روستا‌ها برنامه‌های راهبری و علمی داشته باشیم و از فناوری‌های نوین و دانش برای رونق دادن به زندگی و کسب و کار در روستا‌ها استفاده کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت