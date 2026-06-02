با افزایش خروجی سد زاینده رود در روز گذشته، آب تا فردا به شهر اصفهان می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: با افزایش خروجی سد زاینده رود در روز گذشته و با توجه به خشکی بستر رودخانه طی ۱۱ ماه گذشته انتظار می رود طی ۲۴ ساعت آینده آب به اصفهان برسد.

منصور شیشه فروش افزود: برنامه توزیع آب در کانالها و شبکه ها برای تامین نیاز باغات و کشاورزی و نیازهای زیست محیطی را شرکت میراب زاینده رود مطابق با توافقات بعمل آمده در کارگروه سازگاری با کم آبی و مشارکت صنف کشاورزان در هر منطقه اجرا می شود.

به گفته وی به‌منظور انجام امور حفاظتی رودخانه ۶۰ تیم از شرکت میراب و آب منطقه‌ای به همراه گروه‌های گشت و نظارت در طول دوره آبرسانی در مسیر رودخانه و کانال‌ها استقرار می یابند.

شیشه فروش ادامه داد: اداره کل مدیریت بحران استان اصفهان جهت پیشگیری از وقوع حوادث محتمل در مسیر رودخانه و کانال‌ها دستورالعمل ایمنی صادر کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت عدم استقرار در بستر و مسیر کانال‌های آبیاری و پیشگیری از وقوع حوادث غرق در کانال‌ها و رودخانه، از شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراث‌فرهنگی و گردشگری، شهرداری‌ها و دهیاران شهرها و روستاهای در مسیر رودخانه و مجاری آبی خواست جهت تأمین نیاز آبی باغداران و کشاورزان و تحقق اهداف توزیع آب نسبت به اعمال نظارت در طول مسیر رودخانه و همکاری با صنوف کشاورزی، کشاورزان و باغداران در سرعت‌بخشیدن به جریان آب، توزیع آب کشاورزی و باغات و پیشگیری از وقوع حوادث بااطلاع رسانی و آموزش و اعمال نظارت در اجرای دقیق برنامه توزیع آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب مطابق با ضوابط اقدام کنند.

حجم سد مخزنی زاینده رود هم اکنون۶۲۵ میلیون متر مکعب است.

منبع صداوسیما 

برچسب ها: زاینده رود ، سدها
خبرهای مرتبط
زاینده‌رود از ۱۰ خرداد بازگشایی می‌شود
ذخیره سد زاینده‌رود ۵۱۰ میلیون مترمکعب؛ بارش‌های رگباری در پیش است
کاهش ۴۷ درصدی ذخایر آب سد زاینده رود در مقایسه با بلندمدت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سلام. تا الان که بستر رودخانه خشکه خشکه. هنوز جریان آبی نیومده.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خدا رو شکر و
هزاران لعنت بر امارات و ....
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مگه آب زاینده رود میرفت امارات؟ یا امارات اجازه باز شدن سد زاینده رود رو نمیداد؟میشه توضیح بدی به جای لعنت؟؟؟
زاینده رود چشم اصفهان را روشن کرد
ضرورت صرفه جویی در مصرف آب به رغم افزایش بارندگی ها/ قطع شدن برق و آب مشترکان پرمصرف
آخرین اخبار
زاینده رود چشم اصفهان را روشن کرد
ضرورت صرفه جویی در مصرف آب به رغم افزایش بارندگی ها/ قطع شدن برق و آب مشترکان پرمصرف
احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده جنوب اصفهان