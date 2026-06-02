رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: امروز پردیس توانمندسازی کودکان با رویکرد مدارس بدون دیوار، بدون شکست، فراگیر و ترکیبی فعالیت خود را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دغدغههای خود در حوزه آموزش گفت: من با موسسه صبح رویش پیوند عمیقی دارم و امروز در این مجموعه مفاهیمی مانند مدرسه بدون دیوار، مدرسه بدون شکست، مدرسه محافظتی، مدرسه فراگیر و مدرسه ترکیبی را دنبال میکنیم.
حسینی افزود: اینجا پردیس توانمندسازی سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان است، تا سال ۱۹۸۰ نظام آموزش و پرورش کارکردهای مناسبی داشت، اما امروز در این مجموعه رویکرد نوآوری در نظام تربیتی اجرا میشود.
وی ادامه داد:در مدرسه بدون دیوار، کودک با آموزش اندیشیدن آشنا میشود و طعم شیرین یادگیری را میچشد؛ به نظام تربیت و توانمندسازی متصل شده و با ورزشهای گوناگون، تفکر واگرا به او آموزش داده میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: دومین نقد به نظامهای آموزشی این است که تئوریک، حافظهمحور، غیرکاربردی و غیرمهارتی هستند در حالی که در این مجموعه کارگاههای مهارتی، خلق هویت و موقعیتمحوری برای دانشآموزان دیده می شود.
حسینی بیان کرد: سومین نقد این است که مدرسه قرار بود ارزانترین، فراگیرترین و سریعترین راه برای شکستن چرخه فقر، تحرک طبقاتی و عدالت اجتماعی باشد؛ به همین دلیل من اصطلاح مدرسه محافظتی را مطرح کردم.
وی توضیح داد:مدرسه محافظتی یعنی مدرسه در پشت درهای خود تمام نداشتههای دانشآموزان را مدفون کند و با طراحی درونی، کمبودهای بیرونی را جبران نماید، اما متأسفانه امروز مدرسه نه تنها چنین کارکردی ندارد، بلکه نابرابری بیرون را در داخل تثبیت کرده است.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد:مدرسه صبح رویش و این پردیس توانمندسازی، گامی اساسی برای دانشآموزانی است که در هیچ کجای نظام تعلیم و تربیت به آنها توجه نمیشود؛ در اینجا بچهها تعلیم و تربیت تمام ساعتی را تجربه میکنند و از عوامل ناسالم بیرون از مدرسه محافظت میشوند.