باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان با تمجید از عملکرد تیم ملی والیبال بانپان ایران، عنوان قهرمانی این تیم در مسابقات آسیای مرکزی را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی ارزشمند تیم ملی والیبال زنان جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای آسیای مرکزی، جلوهای شایسته از توانمندی، انسجام و تلاش مستمر ورزشکاران پرتلاش کشورمان است. این موفقیت، حاصل برنامهریزی، پشتکار و باور به ظرفیتهای ورزش زنان ایران است و نشان میدهد که با تکیه بر دانش، تعهد و اراده، میتوان گامهای مؤثری در مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی برداشت.با تبریک این دستاورد به اعضای تیم ملی، کادر فنی، فدراسیون والیبال و خانواده بزرگ ورزش کشور، برای بانوان شایسته ایران در ادامه مسیر حرفهای و رقابتهای پیشرو، موفقیتهای روزافزون آرزو میکند. بیتردید این قهرمانی، برگ درخشانی در کارنامه ورزش زنان ایران و انگیزهای ارزشمند برای نسل آینده ورزش کشور خواهد بود.