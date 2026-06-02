وزارت ورزش و جوانان با تمجید از عملکرد تیم ملی والیبال بانپان ایران، عنوان قهرمانی این تیم در مسابقات آسیای مرکزی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان با تمجید از عملکرد تیم ملی والیبال بانپان ایران، عنوان قهرمانی این تیم در مسابقات آسیای مرکزی را تبریک گفت.

 متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی ارزشمند تیم ملی والیبال زنان جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های آسیای مرکزی، جلوه‌ای شایسته از توانمندی، انسجام و تلاش مستمر ورزشکاران پرتلاش کشورمان است. این موفقیت، حاصل برنامه‌ریزی، پشتکار و باور به ظرفیت‌های ورزش زنان ایران است و نشان می‌دهد که با تکیه بر دانش، تعهد و اراده، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی برداشت.با تبریک این دستاورد به اعضای تیم ملی، کادر فنی، فدراسیون والیبال و خانواده بزرگ ورزش کشور، برای بانوان شایسته ایران در ادامه مسیر حرفه‌ای و رقابت‌های پیش‌رو، موفقیت‌های روزافزون آرزو می‌کند. بی‌تردید این قهرمانی، برگ درخشانی در کارنامه ورزش زنان ایران و انگیزه‌ای ارزشمند برای نسل آینده ورزش کشور خواهد بود.

برچسب ها: والیبال ، والیبال بانوان ، وزارت ورزش و جوتان
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