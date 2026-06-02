برخی از دارو‌های مورد استفاده برای درمان کم‌خونی، اثربخشی غیرمنتظره‌ای در مبارزه با تومور‌ها نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که توسط دانشمندان دانشگاه اولو و دانشگاه فنلاند شرقی انجام شده است، نشان داده است که برخی از دارو‌های مورد استفاده برای درمان کم‌خونی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه، اثرات غیرمنتظره‌ای در مبارزه با تومور‌های سرطانی دارند.

دانشمندان خاطرنشان کردند که این دارو‌ها متعلق به دسته ترکیبات HIF-PHI هستند که تولید گلبول‌های قرمز را تحریک کرده و به بدن کمک می‌کنند تا با کمبود اکسیژن سازگار شود. آزمایش‌های آنها نشان داد که این دارو‌ها نه تنها کم‌خونی را درمان می‌کنند، بلکه رشد سلول را کند کرده و از تشکیل رگ‌های خونی جدید که برای رشد تومور‌های سرطانی ضروری است، جلوگیری می‌کنند.

به گفته دانشمندان، به طرز شگفت‌آوری، این اثر حتی در غیاب پروتئین‌هایی که قبلاً تصور می‌شد مکانیسم عملکرد این دارو‌ها هستند، همچنان ادامه داشت. این نشان دهنده وجود مکانیسم‌های ناشناخته‌ای است که این ترکیبات از طریق آنها بر متابولیسم سلولی و رشد بافت تأثیر می‌گذارند.

محققان تأکید می‌کنند که این کشف می‌تواند برای انکولوژی بسیار مهم باشد، زیرا بسیاری از بیماران سرطانی از کم‌خونی ناشی از خود تومور یا شیمی‌درمانی رنج می‌برند. اگر تحقیقات بیشتر این یافته‌ها را تأیید کند، یک داروی واحد می‌تواند به طور بالقوه دو مشکل را به طور همزمان حل کند: درمان کم‌خونی و مهار رشد تومور.

مطالعه‌ای که توسط دانشمندان کلینیک کلیولند در ایالات متحده انجام شد، همچنین نشان داد که انواع خاصی از تزریق‌های کاهش وزن که به عنوان مهارکننده‌های GLP-۱ شناخته می‌شوند، ممکن است به مبارزه با رشد تومور در بیماران مبتلا به سرطان ریه، سینه، روده بزرگ و برخی از انواع سرطان کبد کمک کنند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: تومورها ، داروی کم خونی ، سرطان ، انواع تومور مغزی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اثر همه غذاها و داروها روی همه انواع سرطان باید مشخص بشه
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