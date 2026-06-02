پلیس آمریکا از کشف جسد «میلیسا کاسیاس»، دانشمند آزمایشگاه هسته‌ای لوس‌آلاموس در جنگل‌های نیومکزیکو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس آمریکا از پیدا شدن جسد یکی از ۱۱ دانشمند مفقودشده در این کشور، در جنگلی در ایالت نیومکزیکو خبر داد.

پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در تاریخ ۲۸ مه به دفتر تحقیقات ایالت نیومکزیکو اطلاع داده شد که یک گردشگر، بقایای جسد یک انسان را در جنگل ملی کارسون پیدا کرده است، این بقایا به‌طور قطع به عنوان متعلقات دانشمند مفقودشده، میلیسا کاسیاس، شناسایی شده است.»

به گفته پلیس، کاسیاس در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵، پس از غیبت در محل کار خود و عدم بازگشت به خانه متعاقب و عدم دیدار با دخترش در محل کار وی، ناپدید شده بود.

این دانشمند در آزمایشگاه ملی «لوس آلاموس» که در آن تحقیقات هسته‌ای انجام می‌شود، مشغول به کار بود. دانشمند مفقودشده دیگری به نام «آنتونی چاوز» نیز در همین آزمایشگاه کار می‌کرد.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وعده داده بود که درباره پرونده‌های ناپدید شدن و مرگ ۱۱ دانشمند برجسته در آمریکا تحقیق کند.

رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که دست‌کم ۱۱ نفر از سال ۲۰۲۲ تاکنون جان خود را از دست داده یا مفقود شده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، اکثریت قاطع این افراد در زمینه فیزیک هسته‌ای و تحقیقات فضایی فعالیت داشتند و برخی از آنها نیز روی پژوهش‌های مربوط به اشیاء ناشناس پرنده (UFO) کار می‌کردند.

منبع: آر تی

برچسب ها: دانشمند هسته ای ، دانشمند آمریکایی
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