فرماندار هریس گفت:به ۴۵ متقاضی طرح جوانی جمعیت در زرنق و بخشایش زمین واگذار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - محمد عبدالهی در جلسه شورای اداری شهرستان هریس گفت:خوشبختانه ۴۵ نفر از متقاضیان دریافت زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ زودی صاحب زمین خواهند شد. اقدامات مربوط به سایر شهر‌های شهرستان نیز در دست پیگیری و انجام است و امیدواریم با مساعدت و همراهی مسئولان استانی زمینه واگذاری زمین به متقاضیان سایر شهر‌های شهرستان نیز در آینده نزدیک فراهم شود.

فرماندار هریس همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: اگر چه در حال حاضر گرانی و تورم به‌ صورت فراگیر در جامعه وجود دارد اما با تلاش، نظارت مستمر و پیگیری مسئولان ذیربط شهرستان، روند کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها به‌ طور جدی دنبال شده و این شرایط تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل شده است.

عبدالهی گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان با همکاری و هماهنگی لازم در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و رفع مشکلات موجود از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

برچسب ها: شورای اداری ، واگذاری زمین
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