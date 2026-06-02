سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر ضرورت تدوین راهبرد صادراتی برای خرما تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در هفدهمین نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار که امروز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه برگزار شد، با اشاره به وضعیت بازار خرما اظهار کرد: خرما از جمله محصولاتی است که سال‌ها صادرات آن توسط تجار صورت می‌گیرد و به دلیل تمرکز تولید در برخی استان‌ها به‌ویژه استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان نیازمند یک استراتژی مشخص صادراتی است. این راهبرد باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان با حاشیه امن مناسب نسبت به انعقاد قراردادهای صادراتی و تأمین تعهدات خود اقدام کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص چند ماه گذشته (جنگ نابرابر با آمریکا و رژیم صیونیستی) و تأثیر شرایط بر بازار، افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال گذشته حدودا ۶۰۰ تن خرما خریداری کرده که ۲۰۰ تن آن در بم و ۴۰۰ تن در تهران نگهداری شده است. در حال حاضر نیز حدود ۱۳۰ تن در بم و نزدیک به ۲۰۰ تن در تهران موجود است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه کاهش قیمت خرما می‌تواند بر انگیزه فعالان شبکه خرید و توزیع تأثیر بگذارد، افزود: اگر شبکه‌های خرید با زیان مواجه شوند، طبیعی است که استقبال آنها برای حضور در بازار سال آینده کاهش یابد؛ بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که ضمن حفظ منافع تولیدکنندگان، در زمان برداشت از کاهش شدید قیمت‌ها جلوگیری کرده و در مرحله توزیع نیز شکاف قیمتی موجود را کاهش دهد.

برابری بر نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان میادین میوه و تره‌بار در تنظیم بازار خرما تأکید کرد و گفت: ایجاد ارتباط مؤثر میان این بخش‌ها می‌تواند به تعادل بازار کمک کند، اما برای مشارکت بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار باید تعاملات بیشتری در نظر گرفته شود.

وی افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش مهمی در توزیع مویرگی محصولات در کشور دارند و می‌توانند در طول سال و ایام پرتقاضا، به‌ویژه مناسبت‌هایی مانند ماه مبارک رمضان، نقش مؤثری در عرضه خرما ایفا کنند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام آمادگی سازمان برای اجرای خریدهای توافقی، تاکید کرد: با همکاری شبکه‌های تعاونی، صندوق توسعه و سایر بخش‌های مرتبط می‌توان از هم‌اکنون برنامه‌ریزی مناسبی برای حضور به‌موقع و مؤثر در بازار انجام داد.

وی دو اولویت اصلی برای ساماندهی بازار خرما را «تدوین استراتژی صادراتی» و «تقویت همکاری با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار» عنوان کرد و گفت: با اجرای این اقدامات می‌توان به ایجاد تعادل نسبی در بازار و حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دست یافت.