باشگاه خبرنگاران جوان - ست مولتون، نماینده و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت: تنها کسی که به نظر می‌رسد ناامیدانه به دنبال توافق است، خود دونالد ترامپ است. ایرانی‌ها به وضوح اهرم فشار بیشتری در اختیار دارند. باید چیزی شبیه پول خون یا باج به ایران بپردازیم تا تنگه‌ای را باز کند که پیش از آغاز این جنگ نیز باز بود.

این یک شکست عظیم برای دونالد ترامپ است و متأسفانه، یک شکست برای آمریکا نیز هست و فراموش نکنیم ایران اکنون در موقعیتی قوی‌تر، با اهرم فشار بیشتر و منابع مالی بیشتر از قبل قرار گرفته است.