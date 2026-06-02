باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کوبنده‌ترین اظهارات نماینده کنگره آمریکا از شکست در برابر ایران + فیلم

نماینده و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در مورد شکست نظامی آمریکا در مقابل ایران گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ست مولتون، نماینده و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت: تنها کسی که به نظر می‌رسد ناامیدانه به دنبال توافق است، خود دونالد ترامپ است. ایرانی‌ها به وضوح اهرم فشار بیشتری در اختیار دارند. باید چیزی شبیه پول خون یا باج به ایران بپردازیم تا تنگه‌ای را باز کند که پیش از آغاز این جنگ نیز باز بود.

این یک شکست عظیم برای دونالد ترامپ است و متأسفانه، یک شکست برای آمریکا نیز هست و فراموش نکنیم ایران اکنون در موقعیتی قوی‌تر، با اهرم فشار بیشتر و منابع مالی بیشتر از قبل قرار گرفته است.

 

 

 

مطالب مرتبط
کوبنده‌ترین اظهارات نماینده کنگره آمریکا از شکست در برابر ایران + فیلم
young journalists club

در دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا چه گذشت؟ + فیلم

کوبنده‌ترین اظهارات نماینده کنگره آمریکا از شکست در برابر ایران + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

کوبنده‌ترین اظهارات نماینده کنگره آمریکا از شکست در برابر ایران + فیلم
young journalists club

بازی آمریکایی‌ها با واژگان/ «تغییر رژیم» یا «تغییر ماهیت» مسئله واقعا این است؟!

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۱۳۵۶

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۲۷۸

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۱۸۷

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۰۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۹۰۵

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha